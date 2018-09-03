(ÖZEL) 9 AYLIK HAMİLE KADIN KENDİNİ ASTI





*Anne karnındaki bebek de hayatını kaybetti

Haber/Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de, 3 çocuk annesi, 9 aylık hamile Seher Özayyıldız (28) isimli bir kadın, sabaha karşı evinde kendini asarak intihar etti. Genç kadının ölümü yakınlarını yasa boğarken, cenazenin hastaneden çıkarılışı sırasında fenalık geçirenler oldu.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece\'de yaşayan Seher Özayyıldız, 05.00 sıralarında evinde kendini asarak intihar etti. Genç kadının eşi, uyandığında fenalık geçirdi. Komşuların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan müdahalelere rağmen, intihar eden annenin karnındaki çocuk da kurtarılamadı. Özayyıldız\'ın cansız bedeni çevrede bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.



YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, hastaneye akın etti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu onlarca kişi hastane önünde gözyaşı dökerek feryat etti. Özayyıldız\'ın yasa boğulan yakınlarından fenalık geçirenlerin olduğu da görüldü. Gözyaşı döken kadınlardan birinin, \"O benim çocukluk arkadaşımdı, yengemdi\" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Cenazenin hastaneden çıkarılarak cenaze aracına konulduğu anlarda yaşanan acının boyutu biraz daha arttı. Genç kadının intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

- Hastanenin önünde bekleyen yakınlar

- Gözyaşı döken, feryat eden insanlar

- Cenazenin hastaneden çıkarılışı

- Kadının fotoğraflar

- Evden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

