(ÖZEL)-  8 POLİSİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA 





*Özel ekip kurarak kazada yaralanan meslektaşlarının ifadesini alan polis, hatalı şerit değiştiren bir otomobilin kazaya neden olduğu bilgisine ulaştı.

*MOBESE görüntülerinden kazaya neden olan otomobilin plakası belirlendi; sürücüsü kısa sürede gözaltına alındı

*Sürücünün otomobilinde bulunan araç kamerası görüntülerine el konuldu. Görüntülerde otomobilin hatalı şerit değiştirmesi sonucu polis minibüsünün kontrolden çıkarak devrildiği yer alıyor.

*Kazaya rağmen sürücünün yoluna devam ettiği de görüntülere yansıyor.

Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu\'nda meydana gelen ve 8 polisin yaralandığı kaza MOBESE ve araç kamerası tarafından görüntülendi. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Bağcılar TEM Otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yapmıştı. Kazada minibüste bulunan 8 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Kazada yaralanan meslektaşlarının ifadesini alan polis, hatalı şerit değiştiren bir otomobilin kazaya neden olduğu bilgisine ulaştı. MOBESE görüntülerini izleyen polis kazaya neden olduğu ifade edilen aracın plakasını belirledi. Sürücü Dursun İ., kısa sürede gözaltına alındı. Dursun İ\'nin aracında araç içi kamerası olduğunu belirleyen ekipler görüntüleri incelemek üzere el koydu.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Görüntülerde Dursun İ\'nin hatalı şerit değiştirdiği belirlendi. Minibüsün çarpmamak için direksiyonu kırdığı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek zigzaglar çizdiği ve en sonunda da devrildiği görülüyor. Kazaya rağmen sürücünün yoluna devam ettiği de görüntülere yansıyor.

Dursun İ. ise ilk ifadesinde kazayı görmediğini söylediği öğrenildi. Dursun İ\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

ARAÇ KAMERASI

-Hatalı şerit değiştirmesi

-Minibüsün çarpmamak için direksyonu kırması

-Polis minibüsünün zigzag çizerek gitmesi

-Minibüsün devrilmesi

-Sürücünün yoluna devam etmesi

MOBESE KAMERASI

-Minibüsün devrilmesi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Şüphelinin emniyete getirilmesi

-Detaylar