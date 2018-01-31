(ÖZEL) 25 SANİYEDE TALAN ETTİLER

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi de bir telefon bayisine giren 3 soyguncu 25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen hafta Gazi Mahallesi\'nde 04.00 sıralarında bir telefon bayisine giren maskeli 3 soyguncu stantlardaki teşhir ürünü cep telefonlarını alarak kaçtı. Sadece 25 saniye süren soygunda yaklaşık 50 Bin TL değerinde cep telefonu çalındı. Çok hızlı hareket eden soyguncular teşhir ürünlerinin bağlı olduğu stantları bile yerinden söktü. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Soyguncuların dükkana girişi

-Stantlardaki cep telefonlarını sökerek almaları

-Bir soyguncunun poşet açması

-Soygun sonrası kaçmaları

-Genel ve detay görüntüler

