(ÖZEL) - YANGIN ÇIKAN İŞ MAKİNESİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN İSTANBUL DHA

Çekmeköy\'de bir hurda deposundaki iş makinesi çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Güngören mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan hurda deposundaki iş makinesi çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çalışanlar yangına söndürme tüpleri müdahale etti ancak alevler büyümeye devam etti. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler hurda eşyalara da sıçrayınca ortalığı siyah duman kapladı. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş makinesine müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken iş makinesi kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi Ali Akbaş, “Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir. Alevler her tarafa yayıldı “diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Depodan görüntü

-Yanan iş makinesinden görüntü

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Yükselen duman

-Diğer iş makinesinin uzaklaştırılması

-Çevredeki vatandaşlarla röp

-İş yeri sahbi ile röp

-Genel ve detay görüntüler

