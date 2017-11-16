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 (ÖZEL) - VİRAJI ALAMAYAN BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

- Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüler

16 Kasım 2017 12:46

- Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüler...

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA
Sancaktepe TEM bağlantı yolunda beton mikseri virajda çarptığı bariyerleri parçalayarak devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen beton mikserinin sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Edinilen bilgiye göre kaza, Sancaktepe Samandıra mevkii TEM bağlantı yolunda meydana geldi.  Viraja hızlı girdiği öne sürülen Mehmet Ali Ayık\'ın kullandığı  beton mikseri  yol kenarındaki bariyerleri parçaladıktan sonra devrildi. İçi beton dolu mikser yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.

TRAFİKTEKİ SÜRCÜLER YARDIMA KOŞTU
Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler hemen yardım koştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar kabin içerisinde mahsur kalan sürücüyü dışarı çıkardı. Vatandaşlar, yaralı sürücünün başının altına yastık koyup üzerini örttü. Sağlık ekipleri gelene kadar sürücü il e konuşan vatandaşlar bilincini açık tutmaya çalıştı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansa bindirilen yaralı sürücü, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu beton mikserinin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Devrilen beton mikserinin görüntüsü
-Yerdeki sürücünün görüntüsü
-Vatandaşların yaralıya yardım etmesi
-Başının altına yastık koyup üzerini örtmesi
-Su vererek konuşması
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesi
-Yaralının ambulansa konması
-Vatandaşlar ile röp
-Parçalanan bariyerler
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler


 

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