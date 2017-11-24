(ÖZEL) - TEHLİKELİ MOTOSİKLET ŞOVLARIYLA TANINAN  "TURKSTUNT MURAT" TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

* Motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketlerle tanınan \"Turkstunt\" lakaplı Murat Erdoğan, motosikletiyle ilerlerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

* Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

* Erdoğan\'ın tehlike dolu şovları sosyal medyada binlerce kez izlenmişti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Motosikletle yaptığı tehlikeli şovlar nedeniyle \"Turkstunt\" lakabıyla tanınan Murat Erdoğan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Motosiklet sürüş teknikleri eğitimi veren ve tek teker üzerinde yaptığı akrobatik hareketler nedeniyle \"Turkstunt\" lakabıyla tanınan Murat Erdoğan (37) dün akşam D100\'de Ankara yönüne motosikletiyle ilerliyordu. Kartal mevkiinde Murat Erdoğan\'ın motosikletine arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Erdoğan\'a ilk olarak yoldan geçen bir doktor ilk müdahalede bulundu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri de Murat Erdoğan\'a müdahalede bulundu. Ancak tüm müdahalelere rağmen Erdoğan hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Volkan K. bir süre olay yerinde bekledikten sonra Erdoğan\'ın hayatını kaybetmesi üzerine yanındaki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Polis kaçan sürücü ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Murat Erdoğan\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anının görüntüsü

AKTÜEL KAMERA

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-Kaza yerinden fotoğraflar

-Kazaya karışan aracın sahibi tarafından paylaşılan çakarlı görüntüsü

-Olay yerinde çekiler fotoğraflar

-Erdoğan\'ın motosiklet ile yaptığı akrobatik hareketler

-Erdoğan\'ın sürüş yaparken kaza yapması

-Erdoğan\'ın fotoğrafları

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