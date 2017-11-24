T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL) - TEHLİKELİ MOTOSİKLET ŞOVLARIYLA TANINAN  "TURKSTUNT MURAT" TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

* Motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketlerle tanınan "Turkstunt" lakaplı Murat Erdoğan, motosikletiyle ilerlerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

24 Kasım 2017 20:23

* Motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketlerle tanınan \"Turkstunt\" lakaplı Murat Erdoğan, motosikletiyle ilerlerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

* Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

* Erdoğan\'ın tehlike dolu şovları sosyal medyada binlerce kez izlenmişti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Motosikletle yaptığı tehlikeli şovlar nedeniyle \"Turkstunt\" lakabıyla tanınan Murat Erdoğan trafik kazasında hayatını kaybetti. 
Motosiklet sürüş teknikleri eğitimi veren ve tek teker üzerinde yaptığı akrobatik hareketler nedeniyle \"Turkstunt\" lakabıyla tanınan Murat Erdoğan (37) dün akşam D100\'de Ankara yönüne motosikletiyle ilerliyordu. Kartal mevkiinde Murat Erdoğan\'ın motosikletine arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Erdoğan\'a ilk olarak yoldan geçen bir doktor ilk müdahalede bulundu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri de Murat Erdoğan\'a  müdahalede bulundu. Ancak tüm müdahalelere  rağmen  Erdoğan hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Volkan K. bir süre olay yerinde bekledikten sonra Erdoğan\'ın hayatını kaybetmesi üzerine yanındaki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Polis kaçan sürücü ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Murat Erdoğan\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü
-----------------
GÜVENLİK KAMERASI
-Kaza anının görüntüsü

AKTÜEL KAMERA
-------------------
-Kaza yerinden fotoğraflar
-Kazaya karışan aracın sahibi tarafından paylaşılan çakarlı görüntüsü
-Olay yerinde çekiler fotoğraflar
-Erdoğan\'ın motosiklet ile yaptığı akrobatik hareketler
-Erdoğan\'ın sürüş yaparken kaza yapması
-Erdoğan\'ın fotoğrafları

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MotosikletiyleMurat ErdoğanKazaErdoğanHaberKamera Zeki GÜNALCengizRamazan EĞRİDHA MotosikletleD100 AnkaraKartalKazanınBirAncakVolkanPolisAdli Tıp KurumuPolisinGörüntüKAMERASI KazaKAMERA KazaFEED

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24