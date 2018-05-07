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(ÖZEL) - ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİL ALEV ALDI: GENÇ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana gelen kazada şarampole uçtuktan sonra yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

07 Mayıs 2018 19:49

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana gelen kazada şarampole uçtuktan sonra yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.  Kerim Övet (24), 34 TP 2529 plakalı otomobilinin kontrolünü henüz bilinmeyen nedenle kaybetti. Otomobil bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı ardından da yanmaya başladı. Sürücü Övet, çevredekiler tarafından yanan otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Kerim Övet, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Alev alev yanan otomobil de, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, daha sonra vinç yardımıyla kaldırıldı. Sürücü Kerim Övet\'in tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Şarampole yuvarlanan otomobil
-Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri
-Yanan otomobilin kaldırılması
-Otomobilin yangın tüpleriyle soğutulması
-Otomobilin şoförünün fotoğrafı
 
 

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