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(ÖZEL) - OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİL DURAĞA GİRDİ: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber- Kamera: Ersan San-İSTANBUL DHA  Küçükçekmece'de otobüse çarptıktan sonra durağa giren otomobil biri ağır 2 kişinin yaralanmasına neden oldu

27 Haziran 2018 17:39

Haber- Kamera: Ersan San-İSTANBUL DHA 
Küçükçekmece\'de otobüse çarptıktan sonra durağa giren otomobil biri ağır 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Kaza sabah 08.15 sıralarında Küçükçekmece Yan Yol Avcılar istikametinde meydana geldi. Yolcu almak için otobüs durağına tam yanaşmadığı belirten otobüse arkadan gelen 2 otomobil çaptı. Savrulan araçlar biri otobüs durağına girdi. Kazada durakta bekleyen iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 
Olayın ardından kazanın sesini duyan Süleyman Ercan, \"Ses geldi. Çıktım dışarı. Arkadan gelen taksiye, taksi de otobüse vurdu\" diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Görüntü Dökümü
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-GÜVENLİK KAMERASI KAZA ANI
-Kaza sonrası otomobilin görüntüsü 
-Yaralıların ambulansa götürülmesi
-Otobüs durağının yıkılmış görüntüsü
-Süleyman Ercan ile röportaj 
-Genel ve detaylar 
 

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