T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (ÖZEL) - OTOBÜS ŞOFÖRÜNE  "KANO" SALDIRISI

* Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kanoyla otobüse binmek isteyen çift ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı

23 Şubat 2018 17:39

* Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda kanoyla otobüse binmek isteyen çift ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı.

* Tartışma sırasında otobüs şoförü saldırıya uğradı. Kavgada arada kalan kadın düşmekten kurtulamadı. 

* O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Anıl UÇAN /İSTANBUL (DHA)
Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronunda kalkış saatini bekleyen özel hlak otobüse, yanlarındaki kanoyla binmek isteyen biri kadın iki kişiyle otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz salı günü saat 18.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronlarında meydana geldi.
Biri kadın iki kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy seferini yapmak için bekleyen özel halk otobüsüne kanoyla binmek istedi. Otobüsün şoförü Sinan Selvi, tüm yolcuların binmesinin ardından kendilerini içeri alabileceği söyledi. 

KADIN YERE DÜŞTÜ
Ancak duruma itiraz eden çift ile otobüs şoförü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek yolcu, şoför Sinan Selvi\'ye saldırdı. Ardından karşılıklı yumruklaşma yaşandı. Kavga sırasında otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın yere düştü. Kavgayı araya giren diğer yolcular ayırdı. 

OTOBÜSÜN ÖNÜNE YATTI
Kavganın ardından otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın, yere yatarak otobüsün seferine engel olmak istedi. Kadının arkadaşı tarafından ikna edilerek yattığı yerden kaldırılmasıyla olay sona erdi. Olayın ardından otobüs şoförü Sinan Selvi, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü:
------------------------
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ 
-Kanolu çiftin otobüse binmek istenmesi
-Şoför kamerasından saldırı anı
-Kapı kamerasından saldırı anı
-Kadın yolcunun otobüsün önüne yatması
-Detaylar

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sabiha Gökçen HavalimanıTartışmaKavgadaHaberKamera Anıl UÇANDHA Sabiha Gökçen HavalimanıKavgaOlayBiriSabiha Gökçen HavalimanıKadıköyOtobüsünSinan SelviYERE DÜŞTÜ AncakTartışmanınArdındanKavgayıYATTI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24