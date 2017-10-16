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 (ÖZEL) - MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA Ataşehir'de bir motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

16 Ekim 2017 13:16

Haber: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
Ataşehir\'de bir motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. 
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi\'ndeki kaza önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi.  Otomobil ile motosiklet yol keşisiminde çarpıştı.  Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü sürüklendi. Kadın sürücü otomobilden inerek, motosiklet sürücüsüne yardım etti. Kazayı motosiklet sürücüsü hafif sıyrıklar atlattı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 
 
Görüntü Dökümü
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-Kaza anı
-Motosikletin hızla gelişi
-Otomobilin yola kontrolsüz girişi
-Motorcunun savrulması
-Motosiklet sürücüsünün yerden kaldırılması
-Genel ve detay
 
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