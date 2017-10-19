 (ÖZEL) - KÖPRÜ ALTINDA YAŞAYAN EVSİZE GASP

- Bıçaklanan evsize, saatler sonra tesadüfen yoldan geçen bir kişi yardım etti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Çağlayan\'da köprü altında yaşayan evsiz Hüseyin Nurel (40) önce dövüldü daha sonra bıçaklanarak gasp edildi. Yaralı halde olduğu yere yığılan Hüseyin Nurel\'i kimse fark etmedi. Yaklaşık 6 saat sonra yoldan geçen bir kişinin fark etmesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

40 yaşındaki Hüseyin Nurel yollardır sokakta yaşıyor. Nurel, Çağlayan\'da köprü altında küçük bir alanı evi gibi benimseyerek orada kalıyor. Dün sabah saatlerinde köprü altına gelen bir kişi, Hüseyin Nurel\'i gasp etmek istedi. Saldırgan, Hüseyin Nurel direnince önce dövdü daha sonra bıçaklayarak gasp etti. Cebindeki az miktardaki parası alınıp bacağından bıçaklanan Nurel\'i kimse fark etmedi. Yaklaşık 6 saat sonra bir arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Hüseyin Nurel\'in sağlık durumu iyi.

\"EVSİZLERE YARDIM EDİLMELİ\"

Gasp edilen Hüseyin Nurel\'e yardım eden Ferit Şahin, \"Ben paket servis elemanı olarak çalışıyorum. Buradan geçerken arkadaşı gördüm. Gasp edilmiş, dövülmüş ve ayağından bıçaklanmış. Bunu da yapan başka bir evsiz diye düşünüyorum. Yaklaşık 5-6 saat önce bıçaklanmış. Telefonu olmadığı için kimseye haber verememiş. Ben orada görmesem, ağır yaralı olsa ölebilirdi. Hemen ambulansı aradım. Hastaneye getirdik. Geçen sene evsizlerin toplandığı yerde tanıştık. Evsizler acizler, güçsüzler, muhtaçlar. Hor görülüyorlar. Yardım istedikleri zaman yanlış anlaşılıyorlar. Evsizlere yardım edilmeli. Sıcak bir aş, sıcak bir yer verilmeli.Bu insanlar da sokaktan kurtulur\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı

-Arkadaşı Ferit Şahin ile röp.

-Gasp edilen Hüseyin Nurel\'in yaşadığı köprü altı

-Köprü altındaki yaşam alanı

-Genel ve detaylar

