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(ÖZEL) - KAMYONET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: İstanbul DHA Sultanbeyli'de saniyeler içinde kamyonet çalan hırsızları güvenlik kameraları kaydetti

09 Mart 2018 12:33

Haber: İstanbul DHA
Sultanbeyli\'de saniyeler içinde kamyonet çalan hırsızları güvenlik kameraları kaydetti. 
Olay, Sultanbeyli Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 hırsız caddede keşif yaptıktan sonra hedeflerindeki kamyonetin yanına gelip birkaç saniyede kapıyı açtı. Hırsızlar daha sonra düz kontak yaparak kamyonetle kayıplara karıştı. Hırsızların kapıyı açıp kamyonetle uzaklaşması yaklaşık 45 saniye sürdü. Bu anları caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da kaydetti. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay anının güvenlik kamera kaydı


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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