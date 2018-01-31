 (ÖZEL) - İSTİKLAL CADDESİ'NDE PANİK ANLARI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde asılı süsleme ışıklarının tramvayın üzerine düşmesi sonucu elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İstiklal Caddesi\'nde seyir halindeki nostaljik tramvayın üstüne henüz belirlenemeyen nedenle süsleme ışığı düştü. Tramvayın üstündeki ve süslemelerin bağlı olduğu elektrik kablolarında küçük çapta yangın çıktı. Cadde üzerinde alt yapı çalışması yapan işçiler yangına, yangın tüpüyle müdahale etti. Bu sırada İstiklal Caddesi\'nde yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri düşen süsleme ışıklarını tramvayın üzerinden aldı. Olay nedeniyle nostaljik tramvay seferleri yaklaşık 45 dakika yapılamadı.

Görüntü dökümü

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CEP TELEFONUKAMERASI

-Tramvayın üstüne düşen süsleme ışık ferforjesi

-Elektrik kablolarında çıkan yangın

-Yangın tüpü sıkılarak yapılan müdahale

-Caddeyi kaplayan toz duman

AKTÜEL KAMERA

-İtfaiyenin gelişi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ferforjenin tramvayın üstünden alınması

-Röportaj

-Tramvay seferinin normale dönmesi

-Genel ve detay görüntüler