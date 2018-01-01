 (ÖZEL) -  İSTİKLAL CADDESİ'NDE "TACİZ" GÖZALTISI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde taciz iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi\'nde insan seli yaşanıyor. Çok sayıda sivil polis, caddede görev yapıyor.

Güven Timleri , bir kadının elle taciz edildiğini fark edince bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alının kişi kelepçe takılarak Taksim Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüldü. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kalabalık grup

-Kalabalık grup arasında bir kişinin gözaltına alınması

-Gözaltına alınan kişin polis karakoluna götürülmesi

-Genel ve detaylar

