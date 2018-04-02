(ÖZEL) - GENÇ BASKETBOLCUNUN DRAMI İSTANBUL SOKAKLARINDA BAŞLAMIŞ...

- UĞRADIĞI SOPALI SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

* Genç basketbolcu Mehmet Şanlı\'nın Atatürk Havalimanı\'ndan önce İstanbul sokaklarında yaşadığı ortaya çıktı.

* Elinde çantasıyla sokaklarda dolaşan Şanlı saldırıya da uğramış.

* 4 kişinin, Mehmet Şanlı\'ya sopalarla saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ /İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı\'nın daha önce İstanbul\'da sokaklarda yaşadığı ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ta bir dönem basketbol oynayan ve geleceğin basketbolcularından biri olarak gösterilen Mehmet Şanlı geçirdiği ağır psikolojik sorun ve ailesinin kendisini istememesi üzerine İzmir\'den İstanbul\'a gelmişti. NBA\'de basketbol oynama hayali ile Amerika\'ya gitmek isteyen genç basketbolcu, Atatürk Havalimanı\'na gelmeden önce İstanbul\'da sokaklarda kaldığı ortaya çıktı. Elinde bir çantayla İstanbul sokaklarında dolaşan genç basketbolcu, yaklaşık 4 ay önce gece saatlerinde gezerken madde bağımlılarının saldırısına uğradığı belirlendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre Mehmet Şanlı, sokakta yürürken bir kişi tarafından durdurulmaya çalışılıyor. Bu kişiye umursamadan ilerleyen Mehmet Şanlı\'nın yanına 3 kişi daha geliyor. 4 kişi, Şanlı\'ya saldırıyor. Kaçmaya çalışan genç basketbolcu dengesini kaybedip yere düşerken, 4 kişi sopalarla saldırmaya devam ediyor. Cadde ortasında dövülen Şanlı, bir süre sonra kaçarak saldırganların elinden kurtuluyor.



Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüsünden saldırı anları

-Şanlı\'nın havalimanındaki görüntüleri