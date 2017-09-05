(Özel) - GAP Stadyumu'nun çimleri sıcaktan kurudu

Şanlıurfa GAP Stadyumu\'nun çimleri, aşırı sıcakların etkisiyle kurudu.

TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile 3\'üncü Lig takımlarından Karaköprü Belediyespor\'un maçlarını oynadığı Şanlıurfa GAP Stadyumu\'nun çimleri, aşırı sıcaklar nedeniyle kurudu. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Ali Tandoğan ile birlikte statta yaptığı incelemeler sırasında çimlerin kuruduğunu gördü. Çimlerin toprağa dönüştüğünü gören Yetim, \"Gördüğümüz manzara karşısında şoka girdik. Nazilli maçına 6 gün kalmasına rağmen bizlere de herhangi bir bilgi vermediler. Bu takım maçlarını bu saatten sonra nerede oynayacak?\" diye duruma tepki gösterdi.

Emine Yetim, Şanlıurfaspor\'un başarılı olmasını istemeyen zihniyetin işbaşında olduğunu savunarak, \"Bu zihniyetin derhal istifa etmesini talep ediyoruz. Şanlıurfa\'ya ve Şanlıurfaspor\'a zararı olan kim olursa olsun hemen görevini bıraksın ve cezasını çeksin\" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ise çimlerin Şanlıurfaspor\'un başarısız olması için kurulan bir komplo olduğunun gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, fileyle korumalarına rağmen aşırı sıcaklar dolayısıyla çimlerin kuruduğunu ve buna karşı çim ekimi yaptıklarını söyledi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şanlıurfa GAP Stadyumu

- Çimlerin kuruması

- Yeni ekilen çimlerin filizlenmesi

- Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş\'ün inceleme yapması

- Müdür Keşküş\'ün açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-(DHA)