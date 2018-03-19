T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (ÖZEL) -  EMNİYET ŞERİDİNDE 'TERS GİTME' KONVOYU

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğine girmek istemeyen sürücülerin emniyet şeridinde geri geri gitmesi kazalara davetiye çıkardı

19 Mart 2018 17:50

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğine girmek istemeyen sürücülerin emniyet şeridinde geri geri gitmesi kazalara davetiye çıkardı. 

* Hızla akan trafiğe aldırmadan emniyet şeridinde ters yönde ilerleyen onlarca araç, DHA kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA
Yer Ümraniye TEM bağlantı yolu.. Onlar araç emniyet şeridinde geri geri ilerliyor. Bazı araç sürücüleri de tehlikeli bir şekilde dönerek emniyet şeridine giriyor, bu sırada geri geri giden araçlarla kafa kafaya geliyor. Tam bir karmaşanın yaşanmasının nedeni ise 15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde oluşan trafik. Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, Ümraniye Mustafa Kemal çıkışına geri geri ilerliyor. Onlarca aracın girdiği emniyet şeridi felç olmuş durumda. Diğer şeritlerde ilerleyen araçlar, emniyet şeridindeki araçlar nedeniyle büyük tehlike yaşadı. \'Bu kadar da olmaz\' dedirten o anlar da , bazı sürücüler emniyet şeridinde ters yönde ilerlemekle önündeki aracı bile geçmeye çalıştı.  Sürücüler otoyoldan geçen bir polis aracına rağmen emniyet şeridinde geri geri gelmeye devam etti .Yaklaşık 1 saat boyunca devam tehlikeli durum köprüdeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sona erdi.

Görüntü Dökümü
------------
-Emniyet şeridindeki araçların görüntüsü
-Geri geri gelmeye çalışmaları
-Otoyolda huzlı bir şekilde ilerleyen araçlardan görüntü
-Sapaktan görüntü
-Bazı araçların tersten gitmeye çalışması
-Yaşanan karmaşa
-Bir polis aracının bu sırada yoldan geçmesi
-Diğer sürücülerin zor anları
-Bir taksinin emniyet şedidinden çıkıp yoldan tersten ilerlemesi
-Genel ve detay görüntüler


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TemmuzKöprüsüHızlaDHAHaberKamera CengizTEMOnlarBazıTamTrafiktenMustafa KemalOnlarcaDiğerYaklaşıkGörüntü Dökümü Emniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24