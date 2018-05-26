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 (ÖZEL) - ÇEKMEKÖY'DE GÖÇÜK :1 İŞÇİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Çekmeköy'de İSKİ'nin yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta göçük meydana geldi

26 Mayıs 2018 18:23

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Çekmeköy\'de İSKİ\'nin yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Olay Alemdağ Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İSKİ\'nin yağmur ve atık su kanalı ile dere ıslahı çalışmalarında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. 47 yaşındaki Bekir Asılı, toprak altında kaldı. İşçiler bir yandan göçük altında kalan arkadaşını kurtarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan  ağır yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Çalışma yapılan yerden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Vatandaşlarla röp
-İşçinin geride kalan şapkası ve küreği
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Diğer işçilerden görüntü
-Fotoğraflar


 

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