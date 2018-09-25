* İstanbul\'un en işlek noktalarından birinde yerde yatan kişiyi gören sürücü ve yayalar yollarına devam etti.

* Kimsenin umursamadığı kişinin yardımına Alman 2 kadın turist koştu. Turistler ambulans gelene kadar baygın kişinin yanından ayrılmadı.

* Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polisin ifadesine başvurduğu M.Ş.K. sabah saatlerinde bir kişinin kendisine sigara verdiğini, sigarayı içtikten sonra baygınlık geçirdiğini ardından da parasının alındığını öne sürdü.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - Zeki GÜNAL İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda servis aracının arkasında hareketsiz yatan kişiye, iki kadın turist yardım etti. Herkes yerdeki kişiye bakıp geçerken iki Alman turist, ambulans gelene kadar olay yerinden ayrılmadı.

Olay, Refik Saydam Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen iki Alman kadın turist, park halindeki servis aracının arka tarafında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine turistler yerde yatan kişiye ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak yerde yatan kişinin herhangi bir tepki vermemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BAŞUCUNDAN AYRILMADILAR

Bu sırada herkes yerde hareketsiz yatan kişinin yanından bakıp geçerken iki turist sağlık ve polis ekipleri gelene kadar yerdeki kişinin başucundan ayrılmadı. İnsanlık ölmemiş dedirten görüntülerin yaşandığı dakikaların ardından olay yerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendine gelen kişi hastaneye kaldırıldı.

SİGARA VERDİLER, PARASINI ALDILAR

Polisin olay yerinde bilgisine başvurduğu adının M.Ş.K olduğu öğrenilen kişi, sabah saatlerinde bir kişinin kendisine sigara verdiğini, sigarayı içtikten sonra baygınlık geçirdiğini ardından da parasının alındığını öne sürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Servis aracının arkasında yatan kişi

-Turistlerin yerde yatan kişiye yardım etmeye çalışması

-Polisi ve sağlık ekiplerini aramaları

-Yoldan geçenlerin yerde yatan kişiye bakarak geçmesi

-Polisin olay yerine gelmesi

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin yerdeki kişiye müdahale etmesi

-Turistlerin olay yerinden ayrılması

-Yerde yatan kişinin ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detaylar

