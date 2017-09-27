 (ÖZEL) - BABASININ DOĞUM GÜNÜNDE HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLET BÖYLE ÇALINDI

Haber: Zeki GÜNAL Kamera: İstanbul DHA

İzmir\'de 14 yaşındaki çocuğun doğum günü hediyesi bisikleti çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Balçova Ata Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşandı. Fatura ödemek için bisikletine binerek evinden çıkan 14 yaşındaki Berkay Fidancı\'nın peşine takılan bir kişi, kendisi de bisiklet kullanarak çocuğu bir süre takip etti. Fatura ödeme merkezinin önüne gelen Fidancı bisikletini kapı önüne bırakarak içeri girdi. Arkasından gelen kişi de kendi kullandığı bisikleti bırakarak bir süre etrafı gözetledi. Daha sonra çocuğun bıraktığı daha iyi olan bisiklete binerek hızla oradan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikleti çalınan Berkay Fidancı “Fatura yatırmak için bisikleti kapının önüne koyup içeri girdim. Sıramı beklerken bisikleti kontrol etmek için arkamı döndüğümde bisiklet yerinde yoktu, o panikle dışarı çıktığımda bir ağabey bisikletin çalındığını söyledi. Etrafıma bakındım bisikleti göremedim, ne yapacağımı şaşırdım, babamın yanına koştum, çok üzüldüm. Çünkü üzülmemin nedeni bisiklet bana babamın doğum günü hediyesiydi. Bisikletimin bulunmasını istiyorum\" diye konuştu. Polis bisikleti çalan kişinin bıraktığı bisikletten parmak izi alarak ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek bu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü;

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Çocuğun bisikleti ile gelmesi

-Çocuğun bisikleti bırakması

-Çocuğun arkasından bisiklet ile gelen kişi

-Bu kişinin bisikleti ağaç altına bırakması

-Çocuğun içeri girmesi

-Adamın etrafı kolaçan etmesi (Beyaz gömlekli)

-Adamın çocuğun bıraktığı bisiklete binerek hızla uzaklaşması

-Fatura ödeme merkezinden çıkan (Kırmızı tişörtlü) kişinin bisikletin çalındığını fark etmesi ve çocuğa haber vermesi

-Çocuğun dışarı çıkması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Bisikleti çalınan çocuk Berkay Fidancı\'nın olayı anlatması

