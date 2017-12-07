(ÖZEL) - ALEV KAPANINA DRONE İLE MÜDAHALE

İSTANBUL İTFAİYESİ ARTIK DRONE KULLANIYOR

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK /İstanbul,(DHA)

İstanbul itfaiyesi, çıkan yangınlara daha etkili ve hızlı müdahale edebilmek için artık drone kullanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle büyük çaplı yangınlara ve kurtarma operasyonlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için drone kullanmaya başladı. Geçtiğimiz ay başlatılan bu proje ile toplam 7 personel drone eğitimi aldı. İlk etapta Fatih itfaiye grubuna drone alındı. Önümüzdeki günlerde drone sayısı arttırılarak diğer itfaiye gruplarına da dağıtılacak.

\"DRONE İLE MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA YÖN VEREBİLİYORUZ\"

Ekiplerin göremediği noktalardaki yangınlara drone yardımıyla müdahale edildiğini aktaran Fatih İtfaiye Grup Amiri Hakan Karahan, \"Drone ile aldığımız görüntüler kapsamında özellikle büyük çaplı yangınlarda müdahale çalışmalarına yön verebiliyoruz. İlk etapta deneme amacıyla teşkilatımıza bir tane alındı. Daha sonra bunların sayısı çoğaltılacak. 7 personelimiz drone eğitimi gördü ve bu personeller Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nden sertifika aldı. Drone sayısı arttıkça bunun eğitimini alan personel sayısı da çoğalacak\" dedi.

GECE UÇUŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP

Dronenin özelliklerini anlatan Karahan, \"Havada 28 dakika uçabiliyor. Saatte 32 kilometre hıza ulaşabiliyor. Görüntü kalitesi de yüksek seviyede. Aynı zamanda gece uçuş özelliğine de sahip\" diye konuştu.

AKSİYON KAMERASI DA ALINDI

İstanbul İtfaiyesi\'nin, drone ile birlikte aksiyon kamera kullanmaya başlandığını kaydeden Hakan Karahan, itfaiye erlerinin kasklarına monte edilen bu kameralarla yangına müdahale sırasında kayıt alındığını ve böylelikle kaydedilen görüntüleri eğitimde kullandıklarını sözlerine ekledi.



Görüntü dökümü:

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-İtfaiye erinin drone\'yi uçurmasından görüntü

-Droneden detay görüntü

-Muhabir anonsu

-Fatih İtfaiye Grup amiriyle röportaj

-Genel görüntüler

-İtfaiyenin çektiği yangındaki drone görüntülerinden detaylar

AKSİYON KAMERA GÖRÜNTÜLERİ:

-İtfaiye ekiplerinin istasyondan çıkışından görüntü

-Araçla olay yerine ilerlemesinden görüntü

-Yangın merdivenindeki itfaiye erinin yangına müdahalesinden görüntü



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