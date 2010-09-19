-ÖZDİLEK: KAZANAN BİZ OLDUK ANTALYA (A.A) - 18.09.2010 - Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ''Kayserispor yenilmeyen takımlardan biri. Namağluptu ama kazanan biz olduk'' dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, futbol adına, seyredenler adına güzel bir gece geçirildiğini belirtti. Özdilek, şunları söyledi: ''Kayserispor yenilmeyen takımlardan biri. Namağluptu, ama kazanan biz olduk. Antalyaspor rakibinden daha iyi oynayan, kazanmayı daha çok isteyen bir takım görünümündeydi. Maçın ikinci yarısında 2. golü bulduğumuzdan itibaren daha üstün futbol oynadık. 3. ve 4. golü de atabilirdik, ama önemli olan kazanmaktı. Bu yıl futbolcuların birbirlerini iyi tanımaları, kazanmamızda etkili oluyor. Futbolcuların ayaklarına yüreklerine sağlık. Bundan sonra daha iyi olacağız. Sakat oyuncularımız önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak. Daha iyi olacağız. Galibiyet sevincini yaşayacağız, ama yolumuza devam edeceğiz.'' Gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacaklarına işaret eden Özdilek, Beşiktaş maçının hazırlıklarına hemen başlayacaklarını ifade etti. Özdilek, şöyle devam etti: ''Seyircinin desteği bizim için çok önemli. Seyircimiz oyuncularımızın performansını daha iyi etkiledi. Stat dolarsa futbolcular daha iyi motive olur. Lige nasıl başladığımız değil, nasıl bitireceğimiz önemli. Hiçbir maç garanti değil.'' -KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ- Kayserispor Teknik Direktörü Shota Arveladze ise yaptığı açıklamada, ilk golü yedikten sonra maçı bırakmadıklarını ve beraberlik sayısını kaydettiklerini belirtti. Antalyaspor maçının kolay maç olmayacağını önceden bildiklerine değinen Shota Arveladze, şöyle dedi: ''İlk devre çok iyi oynadık. Gol yedik, ama bırakmadık ve bizim gol geldi. İlk yarı ikinci golü bulabilirdik. İkinci devre gole kadar iyiydik. Disiplin bozulmayacaktı. Bozulursa kaybedersin. Fenerbahçe maçında daha iyi motive olduk. Futbolcular büyük maçlarda daha iyi motive oluyor. Gelecek hafta eski takımım Trabzonspor ile oynayacağız. Güzel bir maç olacak. Onlara iyi bir rakip olacağız.'' -FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ- Antalyasporlu futbolcu Tita ise ''Zor bir maç olacağını biliyorduk. Öyle de oldu. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Hocamızın dediklerini uyguladık. Oynanmayan her maç 3 puandır. Fenerbahçe maçından sonra çok şey değişti. Takım halinde oynamaya başladık. Ve güzel sonuçlar almaya başladık. Ailemin maçı izlemesi performansımı olumlu etkiledi'' diye konuştu. Serge Pacome ise bu sezon ilk golünü attığı için mutlu olduğunu, artık herşeyin daha iyi olduğunu belirtti.