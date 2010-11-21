-ÖZDİLEK: BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU ANTALYA (A.A) - 21.11.2010 - Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, ''Rakibimizi tebrik ediyoruz'' dedi. Teknik direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, mücadele ve kazanma hırsını sahaya yansıtan oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Sahada yapamadıkları tek şeyin topu kaleye sokmak olduğunu belirten Özdilek, ''Maçta 6-7 net pozisyonumuz ve yüksek topa sahip olma oranımız vardı. Gaziantepspor, 32'nci dakikaya kadar yarı sahayı geçemedi. Ancak 1-0 mağlup duruma düştükten sonra ikinci golü de yiyebilirdik'' dedi. İkinci yarıda tek kale oynadıklarının altını çizen Özdilek, Gaziantepspor'un kalecisinin çok başarılı kurtarışlar yaptığına dikkati çekti. Galibiyet elde edemedikleri için üzgün olduklarını dile getiren Özdilek, ''Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzde 4 lig, 1 kupa maçı var. Her maça aynı ciddiyetle çıkacağız'' diye konuştu. Bugünkü maçta tribünleri dolduran seyircilere de teşekkür eden Özdilek, maçı kazanmış olmaları halinde bu galibiyeti tribünlere hediye etmek istediklerini ifade ederek, taraftarların takımlarının yanında olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kırmızı-beyazlı futbolcu Ömer Çatkıç da sahaya çıkmadan önce tek düşüncelerinin kazanmak olduğunu kaydetti. Gaziantepspor'un kontrataklarla golü bulmaya çalıştığını anlatan Ömer, ''En az bir gol atabilirdik ama başaramadık. Gaziantepspor ise golü buldu. Arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. İyi futbol oynadığımız için çok üzüntülü değilim'' diye konuştu. İlkem Özkaynak ise Gaziantepspor'u galip geldikleri için tebrik etti. Gaziantepspor'un çok iyi savunma yaptığına değinen İlkem, ''Çok talihsiz bir gol yedik, bize yakışmadı. Bugün şans da yanımızda değildi. Daha üst sıralara çıkmak istiyorduk olmadı. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz'' dedi. -GAZİANTEPSPOR CEPHESİ- Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, güçlü bir takıma karşı oynadıklarını ve galip geldikleri için mutlu olduklarını bildirdi. Hem Ziraat Türkiye Kupası'nda, hem de ligde Antalyaspor'u yenmenin önemli olduğunu belirten Kafkas, ''Maça bakıldığında net gol pozisyonu olarak Gaziantepspor, oyunun kontrolü bakımından da Antalyaspor üstündü. Sahadaki oyun bakımından çok memnun değilim'' dedi. Kafkas, bundan sonraki maçlarda Antalyaspor'a başarılar diledi. Emre Güngör de maça çok iyi konsantre olduklarını ve takım arkadaşlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi. Mücadeleye iyi başladıklarını ve golü bulduklarını dile getiren Emre, ''İlk yarının sonuna doğru bir gol daha bulsaydık, maçı erken bitirmiş olacaktık. Bugünkü gibi iyi sonuçlar alarak Gaziantepspor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz'' diye konuştu. Yalçın Ayhan ise Antalyaspor gibi kuvvetli bir takımdan 3 puan almanın önemli olduğunu kaydetti. Takım arkadaşlarını galibiyetten dolayı kutlayan Yalçın, ''Her iki takımın mücadelesini takdir etmek gerekiyor. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz'' dedi.