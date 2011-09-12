-Özdilek: ''3 puan ümit verdi'' ANTALYA (A.A) - 11.09.2011 - Medical Park Antalyaspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, 3 puan alarak lige moralli başladıklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Medical Park Antalyaspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Etkili oyunculara sahip ve ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını belirten Özdilek, iki takımın da oyunsal anlamda kendi kişiliklerini sahaya yansıtamadığını kaydetti. Takımının mücadele anlamında maçın başından sonuna kadar asla vazgeçmeyen bir karaktere sahip olduğunu ifade eden Özdilek, ''3 yıldır Antalyaspor'un başındayım ve hep ilk maçlarda kaybettik. Lig'e moralli başlamak en büyük temennimizdi. Ligdeki en önemli rakiplerimiz arasında yer alan Gaziantepspor'a karşı evimizde 3 puan almak gelecek için bize ümit verdi. Oyuncularımı ortaya koyduğu mücadele ve oyun iştahları nedeniyle yürekten kutluyorum'' dedi. Gazetecilerin, Antalyaspor'da hiçbir yabancı futbolcunun Gaziantepspor karşısında forma giymediğini hatırlatması üzerine Özdilek, Türkiye'de en az yabancıya sahip takım olduklarını ve kendileri için yabancı-Türk ayrımı olmadığını ifade etti. Kırmızı-beyazlıların tecrübeli kalecisi Ömer ise lige galibiyetle başladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Antalyasporlu Ali Tandoğan ise 3 puan almalarına rağmen iyi bir futbol sergileyemediklerini söyledi. -Gaziantepspor cephesi- Gaziantepspor teknik direktörü Tolunay Kafkas, liglerde başlangıç maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi. Oyunun büyük bir bölümünde üstün olan tarafın kendileri olduğunu anlatan Kafkas, şanssız bir pozisyonda gol yediklerini belirtti. Karşılaşma boyunca oyun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ifade eden Kafkas, ''Final paslarını iyi veremedik, bu nedenle de gol şansı bulamadık. Golü atsaydık maç çok daha farklı olabilirdi. Lige hazır bir takımdık, ancak olmadı. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Sahamızda oynayacağımız karşılaşmayı kazanarak bu maçı telafi etmek istiyoruz'' dedi. Gaziantepsporlu Serdar Kurtuluş ise takım olarak lige iyi hazırlandıklarını ve takım halinde sahada iyi bir performans sergilediklerine değinerek, ''Küçük bir hatadan gol yedik. İlk maçlar her zaman zordur. Lige iyi başlamak istiyorduk ama olmadı. Deplasmanda en azından bir puan alabilirdik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, ancak değerlendiremedik'' ifadelerini kullandı.