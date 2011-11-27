Özdil: O Bakan İzmir'e belediye başkanı adayı olacak

T24 - İzmir'deki son gözaltıları köşesine taşıyan Yılmaz Özdil dikkat çekici bir iddiada bulundu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın Expo ve İzmir ilgisini hatırlatan Özdil, Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yurt dışında olduğu dönemlerde yapılan polis baskınlarına işaret etti. Özdil, 'Özetle, bence... Binali Yıldırım Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılacak. İzmir'de olan bu.' diye yazdı.



Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil'e göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonun arkasında, kabinenin en başarılı bakanlarından Binali Yıldırım'ın bu şehre belediye başkanı adayı olarak seçimlere girmesi planı yatıyor. İşte Özdil'in bugünkü 'İzmir'de nooluyor?' başlıklı o yazısı:



İzmir'de nooluyor?



Dersim'i yazdık.



İzmir'i ıskalamayalım.



Geçen mayıs...

İzmir'den mebus adayı olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım "2 Mayıs'ta İzmir projelerimi açıklayacağım" dedi. Şırak... 2 Mayıs'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi basıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tam o gün, Expo 2020 adaylık başvurusu için Paris'e gidecekti. İçeri tıkılan arkadaşlarına sahip çıkabilmek için, gidemedi. Binali Yıldırım, baskından rahatsız olduğunu belirtip, "zamanlaması manidar" dedi.

Kocaoğlu sunum için Paris'e gitmişti



Geçen pazartesi...



İzmir Emniyet Müdürü görevden alındı, yeni Emniyet Müdürü koltuğa oturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Expo 2020 sunumu için Paris'e uçtu.

24 saat sonra...



Koltuğa dün oturan Emniyet Müdürü, bismillah, Büyükşehir Belediyesi'ni bastı. Aziz Kocaoğlu sunumunu yapamadan, apar topar İzmir'e geri döndü. Sunumu kim yaptı? Baskından rahatsız olduğunu belirtip "münasebetsiz zamanlama" diyen Binali Yıldırım.

Seçimlerde AK Parti İzmir'de oy patlaması yapmadı



(2011 seçimi yapıldı, AKP İzmir'de oy patlaması yaptı, CHP çöktü balonu uçuruldu. CHP yüzde 44 oy alıp, 13 mebus çıkardı. AKP yüzde 37 oy alıp, 11 mebus çıkardı. Halbuki... 2007 seçiminde, CHP yüzde 35 oy almış, 11 mebus çıkarmıştı. AKP ise, yüzde 30 oy alıp, 9 mebus çıkarmıştı. AKP'nin 2 mebus fazlası yazılırken, CHP'nin 2 mebus fazla çıkardığından bahsedilmedi! Üstelik, AKP oyunu 7 puan arttırırken, CHP'nin 9 puan attırdığı yazılmadı!)



(İzmir'de devşirilen gazteciler uçurdu bu balonu. İzmir halkına resmen yalan söylediler.)



(Daha önemlisi... CHP'nin İzmir'deki oyu yüzde 37'yken, Aziz Kocaoğlu yüzde 55'le seçildi. CHP'nin İzmir'deki oyu yüzde 44'e çıktığına göre, Aziz Kocaoğlu bu seçimde sizce kaç alır?)

Amaç Kocaoğlu'nu yok etmektir



Hedef...



Aziz Kocaoğlu'nu yok etmektir. Yeniden aday olursa, açık farkla seçileceği biliniyor.



(Ayıptır söylemesi, taa 2007'de, Expo projesi AKP'nin İzmir'i kazanma projesidir diye yazmıştım. Expo'nun teması sağlık... Niye Sağlık Bakanı gitmiyor? Hadi diyelim, Sağlık Bakanı İzmirli değil... Expo turizm demek değil mi? Niye Turizm Bakanı gitmiyor? İzmir mebusu değil mi Turizm Bakanı? Metrobüs temalı mı ki, Ulaştırma Bakanı gidiyor?)

Binali Yıldırım Belediye Başkanı yapılacak



Özetle, bence...



Binali Yıldırım Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılacak. İzmir'de olan bu...

