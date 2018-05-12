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Özdil: Çaldıklarını kendi mal varlığına ekleyip, beyan eden siyasetçi görülmüş müdür; o kadar gerizekalı değiller

"Siyasetçinin sırf bileğine taktığı kol saati bile 200 bin Euro'dur"

12 Mayıs 2018 11:49

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, siyasetçilerin mal beyanı üzerinde yaptığı tartışmanın 'hikâye' olduğunu söyledi. Özdil, "Dünya siyaset tarihinde yolsuzluklarıyla çalıp çırptıklarını kendi mal varlığına ekleyip, devlete beyan eden siyasetçi görülmüş müdür?" diye sorarak, "Hiçbir siyasetçi çalıp çırptıklarını kendisinin üzerine yapacak kadar gerizekalı değildir, minareyi çalan kılıfına uydurur" dedi.

Özdil, "Mal beyanı" başlığıyla yayımlanan köşesinde tepkisini şu sözlerle yazdı:

Cumhurbaşkanı adayları mal varlıklarını açıklıyor… Gayet güzel.

*

Peki, dünya siyaset tarihinde yolsuzluklarıyla çalıp çırptıklarını kendi mal varlığına ekleyip, devlete beyan eden siyasetçi görülmüş müdür?
Görülmemiştir.
Örneği yoktur.
Çünkü, hiçbir siyasetçi çalıp çırptıklarını kendisinin üzerine yapacak kadar gerizekalı değildir, minareyi çalan kılıfına uydurur.
Mesela, deveyi havuduyla götürdüğünden emin olduğunuz siyasetçinin mal beyanına bakın… 10 sene önce neyse, gene odur.
Sırf bileğine taktığı kol saati bile 200 bin eurodur, eşinin koluna taktığı çantası bile 50 bin eurodur ama, hem bunlar mal beyanında yeralmaz, hem de mal varlığının hiç artmadığı görülür.

*

Dolayısıyla, siyasetçilerin mal beyanında bulunması, hikayedir.

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