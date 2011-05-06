Özdil: AKP Hapishanesi'nde Nedim Şener

T24- Yazar Yılmaz Özdil, Ergenekon kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özdil'in ziyaretin ardından kaleme aldığı Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (6 Mayıs 2011) yazısı şöyle:



Nedim’e ne diim?



AKP’nin hapishanesine gittim.

Silivri’ye.

Nedim’e.

*

Ne diim ki?

Hepinize selam söyledi.

*

AKP yaptı bu hapishaneyi...

Malum, millete hizmet esas.

Ne kadar gurur duysalar, az.

*

Nedim’den çıkıp...

Yandaki spor salonuna geçtim.

Sanırsın maç var.

Tribünlerde kadınlar.

Tanıştırdılar...

- Şu amiral, eşim olur.

- Ordaki general, ağabeyim.

- Şurdaki albay, oğlum.

Bi minik el yakalıyor elimden.

6-7 yaşlarında taş çatlasa.

Annesi işaret ederek gösteriyor bana...

- El sallayan var ya, baba.

*

Hasret taşmış...

Basın tribünü bomboş.

*

Soruyorum...

- Hep böyle mi?

- Hep böyle.

*

28 senedir bu işi yapıyorum, 28 senedir utanılacak iş yapmadığımı sanıyordum.

*

Güya onlar içerde.

Halbuki, bizim ruhumuz tutsak.

*

Gelmişken, yüce Türk basınını temsilen etek giysem yeridir... Ponpon kız olarak.