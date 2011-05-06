Özdil: AKP Hapishanesi'nde Nedim Şener

T24- Yazar Yılmaz Özdil, Ergenekon kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özdil'in ziyaretin ardından kaleme aldığı Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (6 Mayıs 2011) yazısı şöyle:
Nedim’e ne diim?
AKP’nin hapishanesine gittim.
Silivri’ye.
Nedim’e.
*
Ne diim ki?
Hepinize selam söyledi.
*
AKP yaptı bu hapishaneyi...
Malum, millete hizmet esas.
Ne kadar gurur duysalar, az.
*
Nedim’den çıkıp...
Yandaki spor salonuna geçtim.
Sanırsın maç var.
Tribünlerde kadınlar.
Tanıştırdılar...
- Şu amiral, eşim olur.
- Ordaki general, ağabeyim.
- Şurdaki albay, oğlum.
Bi minik el yakalıyor elimden.
6-7 yaşlarında taş çatlasa.
Annesi işaret ederek gösteriyor bana...
- El sallayan var ya, baba.
*
Hasret taşmış...
Basın tribünü bomboş.
*
Soruyorum...
- Hep böyle mi?
- Hep böyle.
*
28 senedir bu işi yapıyorum, 28 senedir utanılacak iş yapmadığımı sanıyordum.
*
Güya onlar içerde.
Halbuki, bizim ruhumuz tutsak.
*
Gelmişken, yüce Türk basınını temsilen etek giysem yeridir... Ponpon kız olarak.