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Özdil: AKP Hapishanesi'nde Nedim Şener

Yılmaz Özdil, Ergenekon kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

06 Mayıs 2011 03:00

T24- Yazar Yılmaz Özdil, Ergenekon kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özdil'in ziyaretin ardından kaleme aldığı Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (6 Mayıs 2011) yazısı şöyle:


Nedim’e ne diim?


AKP’nin hapishanesine gittim.

Silivri’ye.
Nedim’e.

*

Ne diim ki?
Hepinize selam söyledi.

*

AKP yaptı bu hapishaneyi...
Malum, millete hizmet esas.
Ne kadar gurur duysalar, az.

*

Nedim’den çıkıp...
Yandaki spor salonuna geçtim.
Sanırsın maç var.
Tribünlerde kadınlar.
Tanıştırdılar...
- Şu amiral, eşim olur.
- Ordaki general, ağabeyim.
- Şurdaki albay, oğlum.
Bi minik el yakalıyor elimden.
6-7 yaşlarında taş çatlasa.
Annesi işaret ederek gösteriyor bana...
- El sallayan var ya, baba.

*

Hasret taşmış...
Basın tribünü bomboş.

*

Soruyorum...
- Hep böyle mi?
- Hep böyle.

*

28 senedir bu işi yapıyorum, 28 senedir utanılacak iş yapmadığımı sanıyordum.

*

Güya onlar içerde.
Halbuki, bizim ruhumuz tutsak.

*

Gelmişken, yüce Türk basınını temsilen etek giysem yeridir... Ponpon kız olarak.

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