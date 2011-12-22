-Özdeş: ''En formda ekibe karşı kaybettik'' İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Manisaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray gibi son haftaların en formda ekibine karşı kaybettiklerini söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kemal Özdeş, Galatasaray'ın başarılı bir savunma anlayışı olduğunu söylerken, ''Galatasaray gibi son haftaların en formda ekibine karşı kaybettik. İnanılmız düzeyde çok iyi savunma yapıyorlar ve Avrupa'nın da en az gol yiyen ekiplerinden biri. Biz de iyi savunma yaptık ama bir golle yenildik'' dedi. Galatasaray'ın Selçuk İnan'la bulduğu frikik golü öncesi faul olmadığını düşündüğünü aktaran Özdeş, Fatih Terim'in kendisine, ''Çok sıkı bir takım yapmışsın'' dediğini de vurgulayarak bu övgüden duyduğu memnuniyeti belirtti. Kemal Özdeş, oyuncuları Yiğit İncedemir ve Yiğit Gökoğlan'la ilgili transfer haberlerinin hatırlatılması üzerine, ''Bu haberler sezon başından beri çıkıyor. Yakın zamanda benim bildiğim bir gelişme yok'' yanıtını verdi. Manisaspor olarak ligin ilk yarısını ilk 8 takım içinde tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Özdeş, ''Bu hedefimizin sadece 1 puan gerisinde kaldık. Umarım ikinci yarıda daha fazla puan toplarız ve bu da bizi hedeflerimiz içinde tutar. Geride kalan 17 maçta oynadığımız futboldan memnunum'' ifadelerini kullandı. Manisaspor'un başarılı kalecisi İlker Avcıbay, yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının zor geçeceğini bildiklerini aktarırken, ''Galatasaray çok formdaydı. Maçın genelinde top rakipteyken biz iyi defans yaptık. Süre ilerledikçe de bizim direncimiz artıyordu ve Galatasaray için tek çözüm duran toplardı. Bunu biliyorduk, ancak yine gol bir duran toptan geldi. Sahada 10 kişi kalınca da kontrol rakibe geçti'' diye konuştu. Joshua Simpson ise Galatasaray'ın maç içinde kendilerinden daha iyi olduğunu ve golü yedikten sonra da oyundan düştüklerini dile getirirken, teknik direktör Kemal Özdeş'in ikinci yarıda kırmızı kart görmemesi için kendisini oyundan almasıyla ilgili bir soruya ise, ''Agresiftim çünkü kazanmayı çok istiyordum. Hocanın takdirine saygı gösteriyorum'' yanıtını verdi.