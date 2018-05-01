Özden Örnek'in oğlundan Fatih Altaylı'ya: "Bir cümle insanı öldürebilir mi" diye sorarsanız...

Yönetmen Tolga Örnek, babası eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törende, 3 ay önce hayatını kaybeden kardeşi Burak Örnek'i hedef gösteren Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 2008'deki, yazısını hatırlattı. Tolga Örnek, “Eğer bir cümle insanı öldürebilir mi diye sorarsanız bana, o da Fatih Altaylı’nın ‘Burak Örnek babasının günlüklerini çaldı ve milyonlarca para karşılığı sattı.' Burak bunu asla kabullenemedi. ‘Sözde günlük, çalma, Burak gibi bir evlat bunu nasıl yapabilir?’ diye kendi kendimize sorduk, inanmadık zaten" dedi.

Önceki gün, 75 yaşında hayatını kaybeden, 'Balyoz Planı' davasında 41 ay tutuklu kalan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek için dün Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

OdaTV'e yer alan habere göre, törene; Özden Örnek’in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek’in de aralarında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı.

Özden Örnek’in oğlu Tolga Örnek’in törende sırasında yaptığı konuşma dikkat çekti. Basın kapalı olarak gerçekleştirilen törende yer alan eski asker Nasuh Bektaş, Tolga Örnek’in konuşmasından bir bölümü sosyal medya hesabından yayımladı.

Tolga Örnek konuşmasında, kardeşi Burak Örnek’i hedef alan Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı’nın yazısını hatırlatıp “Eğer bir cümle insanı öldürebilir mi diye sorarsanız bana, o da Fatih Altaylı’nın ‘Burak Örnek babasının günlüklerini çaldı ve milyonlarca para karşılığı sattı.’ Burak bunu asla kabullenemedi. ‘Sözde günlük, çalma, Burak gibi bir evlat bunu nasıl yapabilir?’ diye kendi kendimize sorduk, inanmadık zaten. O kadar saçma bir şey ki…” ifadelerini kullandı.

Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek de bundan 3 ay önce kanserden hayatını kaybetmişti.

Fatih Altaylı, 15 Temmuz 2008’de kaleme aldığı yazısında adını vermediği “Yüksek rütbeli askerle” görüştüğünü belirtmişti. Altaylı yazısında ismini vermediği “yüksek rütbeli” kişinin kendisine “Özden Örnek’in bilgisayarındaki bu bilgiler, belki de biraz üzerinde oynanmış olarak AKP’ye yakın birilerine, Özden Örnek’e yakın birileri tarafından sızdırılmış olabilir” dediğini öne sürmüştü. Altaylı’nın “Burak Örnek mi?” sorusuna ise bu kişinin “Burak Örnek’in ilişkilerini takibe almak lazım” dediğini Altaylı’ının bu kez “Bu ne demek?” sorusuna ise “yüksek rütbeli” kişinin “Ne demekse o demek” diye yanıt verdiğini kaleme almıştı. Altaylı’nın bu yazının ardından Burak Örnek hedef haline getirilmişti.