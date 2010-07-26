-ÖZDEN ÖRNEK'İN AVUKATI: HUKUKA AYKIRI İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in avukatı Dinçer Eskiyerli, müvekkili hakkında çıkarılan yakalama kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen avukat Eskiyerli, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine reddi hakim, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine de yakalama emrine itiraz taleplerini içeren dilekçelerini verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Mahkemenin kararında, açıkça hukuk ihlali olduğunu belirten Eskiyerli, ''Yakalama kararı tatbikata aykırı. Örnek, ilk ifadesinin ardından, Savcılık tarafından sabit ikametgah sahibi olması ve davete icabet etmesi dolayısıyla serbest bırakıldı. Aradan geçen süre içerisinde tüm deliller toplandıktan sonra, suçun vasfında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen tensip kararıyla yakalama kararı alınması hukuka aykırıdır. Hata tabiri biraz hafif kalır. Bu şekildeki bir kararla mahkeme tarafsızlığını bizce yitirdi'' dedi. Reddi hakim taleplerine ilişkin mahkemelerin vereceği kararları bekleyeceklerini ifade eden Eskiyerli, bu süre sonunda gerekeni yapacaklarını söyledi. Örnek'in mahkemeye zorla getirilmesi gibi bir durumda ne yapacakları şeklindeki bir soruya avukat Eskiyerli, böyle bir şey olmadan bu konuda konuşmak istemediğini dile getirdi. Özden Örnek'in, Adliyeye gelip gelmeyeceğine ilişkin başka bir soruya da Eskiyerli, taleplerin değerlendirilmesinin ardından gerekeni yapacaklarını belirtti. -OTUZBİROĞLU'NUN AVUKATINDAN İTİRAZ- Bu arada, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu'nun avukatlarınca da yakalama emrine itiraz edildiği öğrenildi. Yakalama emrine ilişkin tebligat ulaşmayan Otuzbiroğlu'nun görevinin başında olduğu kaydedildi. Yine, Korgeneral Yurdaer Olcan'ın avukatı Armağan Güner tarafından da yakalama emrine itiraz edildi. Güner, müvekkilinin boyun fıtığı ameliyatı olduktan sonra 3 ay hava değişimi aldığını ve istirahatte olduğunu kaydetti.