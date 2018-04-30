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Özden Örnek Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda tören ören düzenlendi

Taner YENER - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) TEDAVİ  gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi

30 Nisan 2018 18:31

Taner YENER - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) TEDAVİ  gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa\'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı\'nda askeri tören düzenlendi.  Törene; Örnek\'in eşi  Sevil  ve oğlu Tolga Örnek\'in de arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Tören basına kapalı gerçekleştirildi. Özden Örnek\'in naaşı Levent Afet Yolal Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

(FOTOĞRAF)

 

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