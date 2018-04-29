Özden Örnek kimdir?

Bir süredir Koç üniversitesi'nde tedavi gören ve üç gündür yoğunbakımda yatan 75 yaşıdnaki eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Adı 'darbe günlükleri' iddialarıyla gündeme gelen ve Ergenekon soruşturmasında 'şüpheli' olarak ifade veren Örnek, Balyoz davasında 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Özden Örnek, 2 Şubat 1943 tarihinde Kocaeli’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmit’te tamamladı. 1957 yılında Deniz Lisesi’ne girdi. 1962 yılında Deniz Harp Okulu’ndan asteğmen olarak mezun oldu. İki yıl subay olarak öğrenimine devam etti ve dört yıllık Deniz Harp Okulu’nu bitirdikten sonra 1964 yılında Donanma’ya katıldı. Donanma Komutanlığı bünyesindeki gemilerde bölüm amirliği ve branş subaylığı yaptı.

1967 yılında ABD’de işletme dalında lisansüstü öğrenim görmeye başladı. ABD’deki öğrenimin 1969 yılında tamamladı. 1975 yılında Deniz Harp Akademisi’ni bitirdi. 1978 yılında Harp Filosu Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 1978 yılından itibaren iki yıl boyunca Donanma Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevinde bulundu.

1980 yılında Adatepe Muhribi Komutanlığı görevine atandı. 1982 yılında ABD Deniz Komuta Koleji’nden mezun oldu. 1982 yılında Albay rütbesine terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Harekat Şube Müdürlüğü görevine atandı. Bu rütbede Washington Deniz Ataşesi, I. Hücumbot Filotillası Komodoru ve II. Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yaptı.

Deniz Kuvvetleri harekât başkanlığı yaptı

30 Ağustos 1988 tarihinde Tuğamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1992 yılında Tümamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 1994-1995 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 1995-1996 yılları arasında da Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü.

30 Ağustos 1996 tarihinde Koramiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 1996-1997 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 1997-1999 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1999 yılında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevine atandı.

30 Ağustos 2001 tarihinde Oramiral rütbesine terfi etti ve Donanma Komutanlığı görevine atandı. 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli oldu.

"Sarıkız, ayışığı, yakamoz, eldiven" iddiaları

Nokta dergisi 29 Mart 2007 tarihli sayısında Oramiral Özden Örnek’e ait olduğu iddia edilen günlükleri yayınladı. Örnek’in tuttuğu iddia edilen günlüklerde bazı orgenerallerin 2004’te ‘Sarıkız’, ‘Ayışığı,’ Yakamoz’ ve ‘Eldiven’ adı altında darbehazırlıkları yaptığı ancak sonradan dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ün bu darbe teşebbüslerini engellediği belirtiliyordu. Bu haberler üzerine Özden Örnek derginin genel yayın yönetmeni Alper Görmüş hakkında ‘iftira ve hakaret’ davası açtı. Alper Görmüş davadan beraat etti.

Örnek hayatında hiç günlük tutmadığını söylüyordu. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanı görevindeyken genç Bahriyelilerin çıkardığı Pusula dergisi’ne verdiği bir röportajda askeri öğrencilere mutlaka günlük tutmalarını tavsiye etmişti.

16 Mart 2009 günü tempo24.com.tr internet haber sitesinde yayınlanan ve gazeteci Mustafa Balbay’ın bilgisayarından elde edildiği belirtilen günlüklerinde de, emekli Oramiral Özden Örnek’in günlüklerini teyit eder mahiyette bilgilerin olduğu ileri sürüldü.

"Şüpheli olarak ifade verdi"

İddialarda adı geçen dönemin üst düzey komutanları Şener Eruygur ve Hurşit Tolon 1 Temmuz 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 25 Mart 2009 tarihinde açıklanan iddianamede Eruygur ve Tolon için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ‘Sarıkız’ kod adlı planın; Eruygur, Yalman, Örnek ve Fırtına tarafından yapıldığı savunulmuş ancak Eruygur dışındaki üç kuvvet komutanın ‘Ergenekon örgütü ile irtibatı tespit edilemediği için Ergenekon sanıkları ile birlikte iştirak ettikleri eylemler ile ilgili evrakın tefrik edildiği’ belirtilmişti. Hakkında dava açılmayan 2004 yılında görevli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ve Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, 5 Aralık 2009’da Ergenekon soruşturması kapsamında darbe teşebbüsü iddiaları ile ilgili “şüpheli” olarak ifade verdi.

Balyoz'da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. 21 Eylül 2012 tarihinde sona eren Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda hakkındaki iddiaların tamamının uydurma ve delillerin sahte olduğu gerekçesiyle hakkında beraat kararı verildi. Bu iddiaları uyduranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.