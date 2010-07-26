-ÖZDEN ÖRNEK İÇİN REDDİ HAKİM TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in avukatı, itiraz ve reddi hakim talebinde bulundu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in avukatı Dinçer Eskiyerli, yakalama emrine ilişkin itirazını içeren dilekçesini İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine verdi. Avukat Eskiyerli, reddi hakim talebini içeren dilekçesini de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.