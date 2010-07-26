T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖZDEN ÖRNEK İÇİN REDDİ HAKİM TALEBİ İSTANBUL (A.A)

26 Temmuz 2010 17:34

-ÖZDEN ÖRNEK İÇİN REDDİ HAKİM TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in avukatı, itiraz ve reddi hakim talebinde bulundu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in avukatı Dinçer Eskiyerli, yakalama emrine ilişkin itirazını içeren dilekçesini İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine verdi. Avukat Eskiyerli, reddi hakim talebini içeren dilekçesini de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24