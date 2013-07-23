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Özden Örnek hastaneye kaldırıldı

Özden Örnek safra kesesinden ameliyat olacağı için bugün 12.00'da Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

23 Temmuz 2013 13:37

Balyoz davasından tutuklu eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, safra kesesi ameliyatı olmak üzere Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özden Örnek'in avukatı Dinçer Eskiyerli'den alınan bilgiye göre, Silivri 4. No'lu cezaevinde kalan Özden Örnek safra kesesinden ameliyat olacağı için bugün 12.00'da Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Örnek'in bir yıldır safra kesesinden rahatsız olduğu bu çerçevede yarın laparoskopik (kapalı) yöntemle amaliyat olacağı ve safra kesesindeki taşların alınacağı belirtildi.

Örnek, yaklaşık 2,5 yıldır Balyoz Davası'ndan Silivri Cezaevi'nde kalıyordu.

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