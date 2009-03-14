Özden Örnek Ergenekon'da ifade verecek!

Tempo24

Darbe günlükleri nedir?





Genelkurmay’dan da yanıt gelmedi





Generallerin ifadesine buşvurulacak mı?

Günlüklerden dikkat çeken notlar



Emekli Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu öne sürülen darbe günlükleri, ikinci Ergenekon iddianamesine girdi. İkinci iddianamede emekli generaller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur örgütün üst düzey yöneticisi olmakla suçlanırken, "darbe günlükleri"ne de atıfta bulunuldu.Nokta dergisi 4 Nisan 2007 tarihinde yayımlanan sayısında, 2004 yılında Ayışığı ve Sarıkız adlı iki darbe planının yapıldığını duyurdu. Habere dayanak olaraksa Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen günlükler gösterildi.Bu haberin ardından emekli Oramiral Özden Örnek, günlüklerin kendisine ait olmadığını söyleyerek Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Alper Görmüş aleyhinde iftira ve hakaret davası açtı.Bu dava sırasında Alper Görmüş’ün avukatları, müvekkillerine, darbe günlüklerinin Özden Örnek’e ait olduğunu göstermesi için ispat hakkı tanınmasını istedi. Savcı Süleyman Aydın bu talebi onayladı.Hakim Rüveyda Kaner ise ispat talebini reddederek kararı açıkladı. Kaner, "Bu davanın konusu darbe gibi spekülatif konular değil, iftira ve hakaret olup olmadığıdır. CD'nin delil olamayacağını ben de biliyorum. Günlükleri el yazısı sanıp istemiştim. Suç unsuru oluşmadığından beraate karar verdim" dedi. Bu karar sonrası darbe günlüklerinin kime ait olduğu araştırılamadı.Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Görmüş hakkında soruşturma yaparken, Örnek’e isnat edilen darbe girişimi iddiasını, araştırılması istemiyle Genelkurmay Askeri Savcılığı’na da gönderdi. Alper Görmüş’ün avukatı Ümit Kardaş, bu dosyanın akıbetini sormak üzere Genelkurmay’a başvurduğunu ve “Bu konuyla ilgili tutarlı bilgi belge bulunmadığından hiçbir şey yapılmamıştır” yanıtını aldığını açıkladı.Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen günlükler, dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'un, hükümeti askeri müdahale ile uzaklaştırma yönündeki girişimlerine odaklanıyordu. Günlüklerde, darbe amacıyla yapıldığı iddia edilen toplantılara Eruygur'un yanı sıra, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve Deniz Kuvveleri Komutanı Özden Örnek'in katıldığı iddia ediliyordu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ünse bu plandan haberi olmadığı vurgulanıyordu.Şimdi akıllara gelen soruysa, Özden Örnek dışındaki diğer generallerin de ifadesine baş vurulup vurulmayacağı.- Anladığım kadarı ile Jandarma Genel Komutanı ile Hava Kuvvetleri Komutanı hala bozuklar. Amaçları illaki darbe yapalım ve AKP'ni uzaklaştıralım. Yapalım da, Kara Kuvvetleri Komutanı olmazsa nasıl olur, bunu düşünen yok. Hava Kuvvetleri Komutanı'nı fena bozdum, zira vatanını sadece o seviyor ve ona destek verilmiyormuş pozlarında.- Ekonomimiz çok bozuk ve tamamen dışa bağımlı. Eğer dışarıdan kredi alamazsak ekonomimiz çökebilir ve halk büyük sıkıntı yaşar. Bunun nasıl sorumluluğunu almaya hazır değiliz. Bir diğer konu da ABD bundan önceki darbelere destek vermesine rağmen bugün AKP'ye destek veriyor. Onların istemediği bir darbe veya hükümeti idame etmek çok zordur.- Sivillerin yurt sevgisi eksiktir. Çoğunlukla onlar vatanlarını ve milletlerini düşünmeden şahsi yararları için hareket ederler. Onlar tembeldirler, çalışmaz ve bedava olarak para kazanmaya bakarlar. Bu nedenle TSK'daki herkes çok çalışır ve fedakar oldukları için her şeye layıktırlar. Bu düşünceler ile nereye varılabilir.- Yapacağımız yegane hal tarzı olarak darbe kaldı, onu da biz yapmak istemiyoruz.- Jandarma Genel Komutanı hala darbe yapalım diye inat diyordu.- Atatürk'ü heykel, resim, poster olarak anmayı sanki onu anlamak ile eş tutuyoruz. Bu böyle devam edemez. Bir taraftan İslamiyet'in günün şartlarını karşılamadığını ve reform geçirmesi gerektiğinden bahsederken, sanki Atatürkçülük ilelebet yaşayacakmış gibi davranıp ilkelerini tartışmaya dahi açmıyoruz.- ...bu toplumu Kara Kuvvetlerinin etkisinden kurtarmak lazım. Devletin her kesiminde kendi düşünceleri hakim olsun, herkes kendileri gibi düşünüp kendileri gibi hareket etsin istiyorlar. Harbiye Marşı ile yatıp Harbiye Marşı ile kalkıyorlar.- Bu hükümet Uzan ailesinin çanına ot tıkadı ve onların haysiyetlerini beş paralık etti.- Kıbrıs'ta herkesin Annan Planı aleyhinde sokağa dökerek gösterilerin yapılmasını sağlama ve anavatandan da bu hareketlere destek vererek hükümet aleyhine olaylar çıkarmak. Bunları tartıştıktan sonra ertesi sabah buluşmak üzere ayrıldık.- Geçen gün gelen MİT'ten habere göre, Şenkal iki haber verdi; birincisi Jandarma Genel Komutanlığı'nın bütün hareketleri biliniyor ve yasa dışına çıktığı değerlendiriliyor. İkincisi ise Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları arası açık ve bu sorun herkes tarafından ve kesinlikle biliniyor.- Sanatkarın sesi aynı Hasan Mutlucan'ın sesi gibiydi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur hemen kulağıma eğildi ve bu sanatkarın adresini alalım, lazım olabilir, dedi. Güzel bir espriydi.- Bilhassa Aydın Doğan üzerinde durarak, en büyük medya patronu olması nedeni ile aramızı nasıl düzeltebileceğimiz konusunu araştırdık.- Taylan Bilgel ile Aydın Doğan için konuştum ve kendisine "Bizim artık medyadan desteğe ihtiyacımız var. Hep bize, size güveniyoruz, diyorsunuz ama medya bize gerekli desteği vermiyor. Olayları hükümete karşı kullanmaları lazım.- II. Başkan (Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ) güvenilecek bir general değildi. Kendi yararını ülke yararı üzerinde tutuyordu. Ve bize kesin cevaplar vermiyordu.- Hepimiz şüpheleniyoruz: Genelkurmay Başkanı dinci mi?- Kıbrıs'ı istediğimiz şekilde çözümsüz olarak bırakmalıyız ve bu arada Kıbrıs muhalefetinin seçimi kazanmasını da önlemeliyiz. Böylece AB'ye ikinci bir darbe vurabileceğiz.- İnsan harbin sonunda dahi oturup düşmanı ile konuşuyor ve bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Biz böyle yaparak neyi ispat etmeye çalışıyoruz.