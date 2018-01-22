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Özden öğretmen e-mail gönderdi, Adıyamanlı öğrencilere kıyafet yağdı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Çaybaşı köyündeki ilkokulda görevli sınıf öğretmeni Özden Bozkurt Yaylaz, öğrencileri için giyim firmalarına e-mail yazdı

22 Ocak 2018 17:00

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesine bağlı Çaybaşı köyündeki ilkokulda görevli sınıf öğretmeni Özden Bozkurt Yaylaz, öğrencileri için giyim firmalarına e-mail yazdı. Yaylaz\'ın gönderdiği e-mailler üzerine yurt genelindeki giyim firmalarından köyün bütün öğrencilerine mont, eldiven, bere, atkı ve ayakkabı gönderildi.
Çaybaşı İlkokulu\'nda sınıf öğretmenliği yapan Özden Bozkurt Yaylaz, internet aracılığıyla giyim firmalarına e-mail gönderdi. Öğrencilerinin kıyafete ve ayakkabıya ihtiyacı olduğunu mailinde belirten Yaylaz\'a, birçok giyim firması dönüş yaptı. Firmalar, 52 öğrenci için okula mont, eldiven, bere, atkı ve ayakkabı gönderdi. Yaylaz, öğrencilere kıyafetleri ve ayakkabıları teslim ederken, firma yetkililerine de teşekkür etti.
Bütün öğrencilere kıyafet alamayacağı için e-mail aracılığıyla giyim firmalarına ulaştığını anlatan 6 yıllık öğretmen Özden Bozkurt Yaylaz, \"Havaların soğumasıyla birlikte montsuz ve eski ayakkabılarla okula gelen çocukları görünce, vicdanım sızladı; ama sayıları fazla olduğu için hepsini giydiremezdim. Değişik firmalara duygulu bir mektup yazarak, şansımı denedim. Duyarlı firmalar, okulun bütün öğrencilerine mont, bere, eldiven, çorap ve bot gönderdi\" dedi.

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