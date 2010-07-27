-ÖZDEMİR'İN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi. ''İhaleye fesat karıştırmak'' ve ''suç örgütü üyesi olmak'' suçlamalarıyla tutuklanan Özdemir'in avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulunmuştu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı yerinde görmeyerek, Özdemir'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Bu arada Özdemir'in Özel Kalem Amiri Ömer Zeren hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısı, ''adil yargılamayı etkilediği'' iddiasıyla hakkında soruşturma yürüttüğü Zeren'i tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etmiş, mahkeme, adli kontrol şartı ile Zeren'i serbest bırakmıştı. Cumhuriyet savcısının, Zeren'in serbest bırakılmasına yönelik itirazı da karara bağlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının itirazını kabul ederek Zeren hakkında yakalama kararı çıkarttı.