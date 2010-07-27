T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖZDEMİR'İN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2010 23:18

-ÖZDEMİR'İN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi. ''İhaleye fesat karıştırmak'' ve ''suç örgütü üyesi olmak'' suçlamalarıyla tutuklanan Özdemir'in avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulunmuştu.  Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı yerinde görmeyerek, Özdemir'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Bu arada Özdemir'in Özel Kalem Amiri Ömer Zeren hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısı, ''adil yargılamayı etkilediği'' iddiasıyla hakkında soruşturma yürüttüğü Zeren'i tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etmiş, mahkeme, adli kontrol şartı ile Zeren'i serbest bırakmıştı.  Cumhuriyet savcısının, Zeren'in serbest bırakılmasına yönelik itirazı da karara bağlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının itirazını kabul ederek Zeren hakkında yakalama kararı çıkarttı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24