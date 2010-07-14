-ÖZDEMİR'İN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZA RET ANKARA (A.A) - 13.07.2010 - Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in tutukluluğuna itirazı değerlendiren mahkeme, bir suçlama yönünden tahliye kararı verirken, 2 suçlamayla ilgili tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Özdemir'in tutukluluğuna ilişkin avukatlarının yaptığı itiraz karara bağlandı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Özdemir hakkında, ''edimin ifasına fesat karıştırmak'' suçu yönünden verilen tutuklama kararına itirazı kabul ederek, Özdemir'in bu suçtan tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Özdemir'e atılı ''ihaleye fesat karıştırmak'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak'' suçlamalarından ise tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.