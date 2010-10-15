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ÖZDEMİR'İN ÖZEL KALEM AMİRİNE DE TAHLİYE ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 19:02

-ÖZDEMİR'İN ÖZEL KALEM AMİRİNE DE TAHLİYE ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Orhan Özdemir'in Ankara Emniyet Müdürü olduğu dönemde özel kalem amirliği görevini yürüten Emniyet Amiri Ömer Zeren'in tahliyesine karar verildi. Avukatlarının tutukluluğuna ilişkin itirazını görüşen Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Zeren'in tahliyesine karar verdi.  Tahliye kararı, mahkeme başkanının şerhiyle, oy çokluğuyla alındı. Zeren, ''adil yargılamayı etkilediği'' iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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