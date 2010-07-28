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Özdemir'in özel kalem amiri Zeren tutuklandı

Tutuklu bulunan eski Ankara Emniyet Müdürü Özdemir'in, hakkında yakalama emri çıkarılan Özel Kalem Amiri tutuklandı.

28 Temmuz 2010 03:00

T24 - Tutuklu bulunan eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in, hakkında yakalama emri çıkarılan Özel Kalem Amiri Ömer Zeren tutuklandı.

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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama emri çıkarttığı Zeren, avukatı Muharrem Olcay Çınar ile adliyeye geldi. Mahkeme, bir kez daha sorguladığı Zeren'in tutuklanmasına karar verdi. 

Cumhuriyet savcısı, ''adil yargılamayı etkilediği'' iddiasıyla hakkında soruşturma yürüttüğü Zeren'in tutuklanmasını talep etmiş, Zeren, nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet savcısı, bunun üzerine Zeren'in serbest bırakılmasına itirazda bulunmuştu. 

İtirazı değerlendiren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi de Zeren hakkında dün (27 Temmuz 2010) yakalama kararı çıkartmıştı.


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