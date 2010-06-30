Özdemir'e suçlama: İhale bilgilerini sızdırmak

T24 - Hakkında yakalama kararı çıkartılan Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’in soruşturma dosyasının detaylarına ulaşıldı.



Kayseri Emniyeti tarafından 8 Aralık 2009 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’in soruşturma tutanaklarına ulaşıldı. NTV'nin haberine göre, Dosyada Özdemir'le ilgili teknik takip ve dinleme kayıtları da yer alıyor.



Soruşturmada Özdemir'e yöneltilen ilk suçlama Kayseri Emniyeti’nin yaptığı temizlik ihalesine ilişkin bilgileri örgüt şüphelilerine sızdırmak.



“Benim İTA amiri sıfatı ile ihalelere ilişkin tüm bilgileri alma hakkım var. Ancak bu ihale ile ilgili ne bilgi aldım ne de ihalede çıkacak rakamı birilerine verdim. Ayrıca suçlanan Kayserispor yöneticisi T.H.'ye bu bilgileri kolaylıkla bir maç sırasında protokolde aktarabilirdim. Yanında çalışan bir personelle bilgileri aktardığım öne sürülüyor. Niye böyle bir şeye muhattap olayım?”





'Kafasını kopartırım onun'



Dosyada, soruşturmaya ilişkin bilgilerin sızdırılması üzerine operasyon sürecinin planlanandan önce başlatıldığı da belirtildi. Bu süreçte Ankara Emniyet Müdürü ile bazı süpheliler arasında gerçekleşen ve dinlemeye takılan görüşmeler etkili oldu:



“T.H.'nin ‘müdürüm siz gittiniz tüm oklar bize döndü’ diyerek soruşturmayı yürüten komiser C.Y.'yi şikayet etmesi üzerine, Özdemir'in "Vali beyle görüştüm hepsinin canına okuyacağım", şube amiri C.Y. ile ilgili olarak da ‘kafasını kopartırım onun’ dediği tesbit edilmiştir.”





'Kurgudan ibaret'



Sorgusunda bu konuşmayı doğrulayan Özdemir, "İhale ile ilgili şüpheli görülen hususlar kurgudan ibarettir' diye konuştu.



“Daha önce benim hakkında defalarca asılsız ihbar mektupları gönderildi. Benim silah sattığım, bu soruşturmada adı geçen T.H.'ye ihale vereceğim iddia ediliyordu. Yaşananlar tam anlamıyla bir komplodur. Hatta konuşmalarda adı geçen C.Y. benim Organize Şube’ye aldırdığım bir polistir. Hatta şimdi sanık olduğum bu çeteyi ona takip ettirdim. Örgütle hiçbir alakam olmamıştır. Soruşturma konusu olan ihale ile ilgili hususlar kurgudan ibarettir.”



Özdemir’in bu ifadesini yeterli bulmayan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ifade sahipleri üzerinde etkisi bulunacağı ve delilleri karartacağı gerekçesi ile Özdemir hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmetmişti.





