-Özdemir'den taraftara çağrı İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunarak, bir daha seyircisiz oynama cezası almalarına neden olacak bir eylemde bulunulmamasını istedi. Orduspor maçından sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Nihat Özdemir, Shakhtar Donetsk maçında taraftarların sahaya girmesinden dolayı 2 maç ceza aldıklarını hatırlatırken, bunun tekrarlanmamasını istediklerini aktardı. Sarı-lacivretli taraftarlara seslenen Özdemir, şunları söyledi: ''Bir futbol seyircisi takımına destek olmak istiyorsa, stada gelip takımını canı gönülden destekleyecek. Kimseye küfürlü tezahüratta bulunmayacak. Sahada oynayan oyunculara herhangi bir şekilde yabancı madde atmayacak. Taraftarımızdan isteğimiz, sadece ve sadece takımına destek olması. Bundan sonra bir daha bizi herhangi bir maçta kendi taraftarımızdan uzak tutacak, bize ceza verdirecek harekette bulunmalarını istemiyoruz. Gerçek Fenerbahçe taraftarı ancak bunu yapmalıdır. Cezalı olmamıza rağmen bugün taraftarımız saha dışında geldi ve maçın başından sonuna kadar takıma tezahüratta bulundu, destek verdi. Kendilerine bu centilmence desteklerinde dolayı canı yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sahada oynayan futbolcularımız sanki yanı başlarında seyircimiz varmış gibi hissettiler. Bunun faydası olduğuna inanıyorum.'' Nihat Özdemir, sarı-lacivertli kulüpteki görevlerinden istifa etmesi ve sonra geri dönmesi hakkında yöneltilen sorular üzerine, sağlık sorunları nedeniyle böyle bir karar aldığını ancak devam etmesinin doğru olacağına inandığı için döndüğünü aktardı. Soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte çok yorulduğunu ve sağlığının bozulma noktasına geldiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu: ''Artık dayanamayacak noktaya geldiğim için istifa etmeyi düşündüm ve böyle bir karar aldım. Başta tüm Fenerbahçeli taraftarlarımız, spor yazarları arkadaşlarımız ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinin çok büyük isteklerini gördüm. Oybirliği ile istifamı kabul etmediler. Fenerbahçe sevgim ve hizmet aşkımla devam etmem gerektiğine inandım.'' Fenerbahçe'nin mali durumuyla ilgili bilgi veren Özdemir, 3 Temmuz'da başlayan soruşturmayla birlikte çok büyük sıkıntı yaşadıklarını vurgularken, ''Ama yaptığımız planlamalar, değişiklikler, hepsini gözönüne aldığımızda, bütçedeki gider kalemlerini tekrar gözden geçirdikten sonra, Fenerbahçe olarak daha ekonomik hareket etmeye karar verdik. Fenerbahçe'de şu anda ne bir banka borcunda geç ödeme, ne piyasaya ya da bir sporcuya gecikmiş borcumuz yok. Hepsi gününde ödenmektedir. Bundan sonra daha da iyi şartlarda ödenecektir'' ifadesini kullandı. Özdemir, UEFA Başkanı Michel Platini'nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine, İsviçre'de ve Türkiye'de yargı aşamasında olan bu konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini ancak yargıya güvenlerini tam olduğunu dile getirdi.