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Dünya
Deutsche Welle

Özdemir'den 'soykırımı tanıma' çağrısı

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, Alman hükümetini 'Ermeni soykırımını tanımaya' çağırdı.

12 Mart 2015 17:55


Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, Alman hükümetinden "100 yıl önce Osmanlı topraklarında Ermenilere soykırım yapıldığını" tanımasını istedi. Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret eden Özdemir, "Soykırımın 100'üncü yılında, bu terimi saklamamanın zamanı artık gelmiştir" diye konuştu.

Özdemir, "Alman hükümetinin 1915 - 1916 yıllarında işlenen bu kanlı suçlara uygun olmayan bir dil kullanmasından üzüntü duyduğunu" da ifade etti.

Fransa ve İsviçre'nin yanı sıra çeşitli ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilerin tehcirini ve öldürülmesini 'soykırım' olarak nitelendiriyor. O dönemde farklı kaynaklara göre 200 bin ila 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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