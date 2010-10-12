T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖZDEMİR'DEN GÖREVE İADE DAVASI  ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 20:40

-ÖZDEMİR'DEN GÖREVE İADE DAVASI  ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, görevine dönmek için Ankara Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı. Orhan Özdemir, tutuklanmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştı.  Özdemir hakkındaki tutuklama kararına itiraz edilmesi üzerine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dün Özdemir'in tahliyesine karar vermişti. Tahliye kararının ardından Özdemir'in avukatı, müvekkilinin eski görevine dönmesi için Ankara 7. İdare Mahkemesinde dava açtı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24