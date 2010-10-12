-ÖZDEMİR'DEN GÖREVE İADE DAVASI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, görevine dönmek için Ankara Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı. Orhan Özdemir, tutuklanmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştı. Özdemir hakkındaki tutuklama kararına itiraz edilmesi üzerine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dün Özdemir'in tahliyesine karar vermişti. Tahliye kararının ardından Özdemir'in avukatı, müvekkilinin eski görevine dönmesi için Ankara 7. İdare Mahkemesinde dava açtı.