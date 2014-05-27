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Dünya
Deutsche Welle

Özdemir’den Erdoğan’a yanıt

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Başbakan Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Özdemir, mevcut üslupla Türkiye toplumunun kutuplaşmasının önüne geçilemeyeceğini vurguladı.

27 Mayıs 2014 23:22


Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında Cem Özdemir'e atıfta bulunarak yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Özdemir, “Sayın Başbakan Erdoğan’ı doğru bulduğum kararları için övdüm, doğru bulmadığım kararları için ise eleştirdim. Bu tavrımı ileriki zamanlarda da sürdüreceğim. Mevcut tartışmalar ve siyasi durum, görünen o ki farklı seslere yer bırakmayacak kadar gerginleşmiş halde. Hükümet ve muhalefet temsilcilerinin birbirlerine karşı aşırı üsluplarını sürdükleri ve birbirlerini dinlemedikleri müddetçe, Türkiye toplumunun kendi içinde kutuplaşmasının önüne geçilmesi imkânsız hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

Kişisel sataşmalara cevap vermekten imtina ettiğini söyleyen Özdemir, “Karşılıklı saygıdan vazgeçilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu da demokrasinin bir parçasıdır. Bu saygıyı, nasıl Alman şansölyesi Angela Merkel için savundum ise aynı şekilde Sayın Erdoğan’ın Almanya’da yapacağı konuşmanın en doğal hakkı olduğunu destekleyerek kendisine karşı da sergiledim” dedi.

'Sen nasıl demokratsın?'

Erdoğan grup toplantısında “Sözde bir Türk, oradaki bir siyasi partinin eş başkanı. Toplantımızın öncesinde ve döndükten sonra kullandığı ifadeler çok çirkin. Sen nasıl demokratsın? Sen nasıl düşünce hürriyetinden... Seni Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı'nın oraya gelmesi bu kadar rahatsız mı ediyor?” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ayrıca, “Orada vatandaşlarımızın bir kısmının olumsuz yaklaşımını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın hangi tür ifadelerle, nasıl yatıştırdığı ortada. Kusura bakma, senin sayın Merkel'e ne kadar saygı duyacağını biz biliriz. Ama biz saygıyı yerinde en güzel şekilde ifade etmesini de biliriz. Ama önce sen kökenin itibariyle, mensubu olduğun ülkenin Başbakanı'na bu şekilde konuşma hakkına sahip değilsin. Nerede milletvekili olursan ol, önce haddini bileceksin” demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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