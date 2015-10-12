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Dünya
Deutsche Welle

Özdemir'den Erdoğan'a sert eleştiriler

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Erdoğan'ın Kürtlerle yapılacak ateşkesten çıkarı olmadığı olmadığını ve Ankara'daki saldırının seçimleri hedef aldığını söyledi.

12 Ekim 2015 12:56


Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin Eş Başkanı Cem Özdemir, Passauer Neuen Presse gazetesinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştiriler yöneltti.

Erdoğan'ı Türkiye'de gerginliği artırmakla suçlayan Özdemir, "Açıkça belli ki, yasal ve adil bir seçimin yapılması engelleniyor" diye konuştu. 1 Kasım'daki seçimlerde Erdoğan'ın istediği çoğunluğu elde etmeyeceği ve bunu kendisinin de bildiği tahmininde bulunan Özdemir, Avrupa Birliği'nden Erdoğan'la yaptığı ortaklık görüşmelerini askıya almasını istedi.

'Vatandaşının ölümünü kabul eden bir Cumhurbaşkanı muhatap olamaz'

Türkiye ile bir mülteci anlaşması konusunda yapılan müzakerelere işaret eden Özdemir, "Yapılan her anlaşma, Erdoğan'ın normal bir muhatap olduğu mesajı verir. Ancak vatandaşının, polisinin ve askerlerinin ölümünü kabul eden bir Cumhurbaşkanı muhatap olamaz" diye konuştu. Özdemir, "1 Kasım'daki seçimlere kadar Erdoğan'ın gücü olarak algılanabilecek hiçbir girişimde bulunulmaması" gerektiğini de ifade etti.

'Ankara'da kaosun fitili ateşlendi'

Ankara'daki saldırıyı bir provokasyon olarak nitelendiren Özdemir, "saldırının düzenlendiği gün PKK'nın çatışmasızlık açıklaması yaptığına" işaret ederek Ankara'da kaosun fitilinin ateşlendiğini söyledi. Erdoğan'ın ateşkesten çıkarı olmadığını savunan Özdemir, "Gerginliğin artmasını ve insanları otoriter bir güç altına almak istiyor" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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