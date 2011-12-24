-Özdemir'den dört büyük kulübe çağrı ANKARA (A.A) - 24.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, dört büyük kulübe, Türkiye'de tenisin gelişmesi için bu spor dalına yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Ankara'da düzenlenen PTT Ankara Cup Tenis Turnuvası'nın tekler finali öncesinde gösteri maçı gerçekleştirildi. Maç için PTT Genel Müdürü Osman Tural'ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ile Türk tenisçiler İpek Şenoğlu ve Sultan Gönen de korta çıktı. Nihat Özdemir ile Sultan Gönen, Osman Tural ile de İpek Şenoğlu'nun eşleştiği karşılaşma izleyicilerden büyük ilgi gördü. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Özdemir, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, tenis oynamayı çok sevdiğini, çok kısıtlı olmasına rağmen tenise her zaman vakit ayırmaya çalıştığını kaydetti. Tenis sevgisi nedeniyle bu gösteri maçı için yapılan daveti de kabul ederek İstanbul'dan geldiğini dile getiren Özdemir, ''Bu teklifi ben de canı yürekten kabul ettim. Karşılaşmanın ardından da İstanbul'a döneceğim'' dedi. Nihat Özdemir, Türkiye'de tenis sporunun gelişmesini istediğini dile getirerek, şunları söyledi: ''Çünkü, her yaşta oynanabilen bir spor. 5 yaşında başlayıp 70-80 yaşına kadar tenisi rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ben arzuluyorum ki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, basketbol ve voleybola verdikleri önem kadar tenise de önem versinler, tenis liglerine katılsınlar. Tenis ancak bizim büyük kulüplerimizin buraya iştirakiyle, buraya girmeleriyle çok gelişebilir. O zaman biz belli bütçeler ayıracağız tabi. Türk tenisinin gelişmesi lazım. İstanbul'da uluslararası bir turnuva gerçekleştirildi. Dünyanın ilk 8 bayan tenisçisi İstanbul'a geldi. Çok güzel maçlar oldu ve teniste çıkış başladı. Bunun devamı gerekli.'' Özdemir, Tenis Federasyonu'nun çalışmalarını da çok başarılı bulduğunu vurgulayarak, bu çalışmaların devam etmesini diledi.