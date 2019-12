-Özdemir: ''Zor günler geride kaldı'' İSTANBUL (A.A) - 22.10.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, ''Alnımızın akıyla kazandığımız şampiyonluğu kimse elimizden almadı, alamayacaktır da'' dedi. Özdemir, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın sonunda, üyelerin eleştiri ve görüşlerine yanıt verdi. Sezon başında yaşanan durumla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini kaydeden Nihat Özdemir, ''Yargıya güvenimiz tamdır. Savcı iddianame yazacaktır ve o gün de gizlilik olayı ortadan kalkacaktır. Unutmamamız lazım gelen, savcı iddia ediyor, bu iddianamenin neticesinde hiçbirimiz moralini bozmasın. Yargıya intikal eden bu tip konuların yüzde 56'sında netice beraat olmuştur. Haklılığımız eninde sonunda güvendiğimiz yargının neticesinde ortaya çıkacaktır'' ifadelerini kullandı. Çok büyük bir mücadele verdiklerini ve süreçten çıkacaklarına inandığını dile getiren Özdemir, ''Alnımızın akıyla kazandığımız şampiyonluğu kimse elimizden almadı, alamayacaktır da. Zor günler geride kaldı. Önümüzde iyi günler var, inşallah başkanı yakında yanımızda göreceğiz'' diye konuştu. -Ergüder'e yanıt verdi- Yüksek Divan Kurulu Üyesi Selim Ergüder'in, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili sözlerine de değinen Özdemir, şunları söyledi: ''Başkanımız hakkında, şu an göstermiş olduğumuz duruşlar çok önemlidir. Devletteki herkesin, siyasi partilerin söylediği tek şey; şu an sergilediğiniz duruş akıl almaz bir özellik göstermektedir. Burada başka bir düşünceye saplanmayalım. Galatasaray'ın bir başkan vekili ve başkanı 'Bu duruşu biz Galatasaray olarak gösteremezdik' dediler ve gösterdiğimiz duruşu takdirle karşıladıklarını kamuoyuna açıkça ifade ettiler. Sayın Aziz Yıldırım bizim başkanımızdır. Bazı kesimlerin yaptığı yargısız infazın içinde bulunmayalım. Selim kardeşimiz buraya gelip, yargısız infazda bulunmuştur. Haklı olduğumuz ortaya çıkacaktır. Başkanımız, iki asbaşkanımız, iki çalışanımız sıkıntı çekiyorsa, Fenerbahçe için çekiyordur.'' Kaos ortamında 3,5 ayı geride bıraktıklarını anlatan Özdemir, ''Önümüzdeki günlerin daha iyi olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'yi kimsenin küme düşürmesi pek kolay değildir. Çok büyük mücadele veriyoruz. Sizler, bizler, taraftarımız, bayanlarımız, çocuklarımız, bu süreçten geçeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın'' şeklinde konuştu. Nihat Özdemir, toplantıda gündeme gelen sarı-lacivertli takımın Mersin İdmanyurdu maçında giydiği mavi-beyaz formayla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Özdemir, her sezon başında Süper Lig'de giyilecek formalarla ilgili kendilerine örnekler ve tekliflerin Fenerium tarafından geldiğini dile getirerek, ''Yönetim kurulu olarak biz de son seçimi yaparız. Bu formayı deplasmanda giymek için kararlaştırmıştık. Bize, mavinin saf enerjiyi, beyazın ise temizliği, saflığı temsil ettiğini ifade ettiler. Seçilen birkaç forma var. Uğurlu da geldi. Oyuncularımız ve teknik kadromuz da bunları giymek istiyor'' ifadelerini kullandı.