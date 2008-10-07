Özdemir: Yenilgiyi haketmedik



Hacettepe Teknik Direktörü Osman Özdemir ise Beşiktaş karşısında yenilgiyi haketmediklerini, sahadan en azından 1 puanla ayrılmaları gerektiğini söyledi.



Özdemir, maçı yitirdikleri için üzgün olduğunu belirterek, ''Beşiktaş maçında, geçtiğimiz 5 haftaya nazaran daha iyi oynadık. Bu bizi tatmin eden bir yön. 34 haftalık maratonda lige iyi bir başlangıç yapamadık ama takımımın futbolu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu akşam mağlubiyeti haketmedik. En azından buradan 1 puanla ayrılmalıydık. Oyuncularımı kutluyorum. Beşiktaş gibi güçlü bir ekibe karşı iyi mücadele ettiler'' dedi.

