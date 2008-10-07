T24 LogoT24 Logo
Spor

Özdemir: Yenilgiyi haketmedik

Hacettepe Teknik Direktörü Osman Özdemir ise Beşiktaş karşısında yenilgiyi haketmediklerini, sahadan en azından 1 puanla ayrılmaları gerektiğini söyledi.

07 Ekim 2008 03:00


Hacettepe Teknik Direktörü Osman Özdemir ise Beşiktaş karşısında yenilgiyi haketmediklerini, sahadan en azından 1 puanla ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Özdemir, maçı yitirdikleri için üzgün olduğunu belirterek, ''Beşiktaş maçında, geçtiğimiz 5 haftaya nazaran daha iyi oynadık. Bu bizi tatmin eden bir yön. 34 haftalık maratonda lige iyi bir başlangıç yapamadık ama takımımın futbolu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu akşam mağlubiyeti haketmedik. En azından buradan 1 puanla ayrılmalıydık. Oyuncularımı kutluyorum. Beşiktaş gibi güçlü bir ekibe karşı iyi mücadele ettiler'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24