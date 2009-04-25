Özdemir yatırımları açıkladı



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantının başında, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, süre tasarrufu açısından gündemdeki seçim maddesini öne almak için verilen önergeyi oylamaya sundu. Önerge oy çokluğuyla kabul edilerek, Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı seçimi gündemde öne alındı. Toplantıda daha sonra kulüp başkan vekili Nihat Özdemir, kürsüye gelerek, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.



Nihat Özdemir, Turkcell Süper Lig'de sakatlıklar ve ligin alt sıralarındaki takımlara karşı aldıkları başarısız neticelerden dolayı şampiyonluk hedeflerini zora soktuklarını, ligde kalan maçları kazanarak, sezonu daha üst sıralarda bitirmek dileğinde olduklarını söyledi.



Fortis Türkiye Kupası'nda finale kaldıklarını hatırlatan Özdemir, ''13 Mayıs'ta finalde Beşiktaş ile şampiyonluk için oynayacağız. Finali de kazanarak, yıllardır sahip olamadığımız kupayı almak tek amacımız'' dedi.



Fenerbahçe'yi diğer kulüplerin çok üstüne taşıyan yatırım çalışmalarının devam etmekte olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti: ''Ataşehir'de yapılacak kapalı salon ve iş merkezi için hafriyat ve kazık çakma işlemi hızla devam etmekte. Salonun 2010 yılına yetiştirilmesi için azami gayreti göstermekteyiz. Salonumuzun kapasitesi 12 bin 500'dür. Artık, Yüksek Divan Kurulu ve genel kurullarımızı bu salonda yapmak niyetindeyiz. Bu salonu sadece sportif amaçlı değil, diğer amaçlarda da kullanmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kenan Evren Lisesi yerine yapmakta olduğumuz yeni okulumuzu ağustos sonu bitip, yeni öğretim dönemine yetiştirilmesi için hızla çalışılmaktadır. Fenerbahçe Konukevi gerek konuklarımıza geceleme, gerekse futbolcularımızın kamp yapma ihtiyacını karşılamaktadır. Dolululuk oranı neredeyse yüzde 100'e varan konukevi sayesinde, kamp ve yemek giderlerimizde büyük tasarruf sağlanmıştır. Ankara Tesisleri'nin de açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Kürek şubemiz için Sapanca Gölü kenarında yeni bir kamp tesisi yapılarak, sporcularımızın kullanımına sunuldu. Düzce'de alınan 153 dönümlük orman ve gölet gibi güzellikleri içeren arazimizde sportif amaçlı tesisler yapılacak. Burada 99 odalı bir tesis yapmak düşüncesindeyiz. Tüm takımlarımızın sezon başı ve sezon arası kamp çalışmalarını bu tesislerde yapacağız. Diğer tüm zamanlarda, bu tesis Fenerbahçe kongre üyelerinin hizmetine sunulacak. Gelecek olan yönetimin bu projelere sahip çıkarak, mutlaka gerçekleştirmesi lazım. Fenercell adı altında yeni bir GSM operatör hattı kurulmuş ve kullanıcıların hizmetine girmiştir. Fenercell'de tüm üyeler GSM hattı alarak ya da numaralarını taşıyarak, Fenercell abonesi olacaktır. Bu projede her yeni abonede veya kart satışında kulübümüz pay alacaktır.''



Nihat Özdemir ayrıca, Fenerbahçe'nin diğer branşlarda takımların ve sporcuların aldığı başarılar ve şu andaki durumları hakkında da üyelere bilgi verdi.



